Apple heeft het testprogramma voor zelfrijdende auto's in 2019 behoorlijk teruggeschroefd. De vloot van 23 auto's reed dat jaar maar 7.500 mijl terwijl het in 2018 nog het tienvoudige was.

In 2018 reden Apple’s zelfrijdende auto’s nog 79.754 mijl door Californië. Dat blijkt uit cijfers die Apple bij de Californische dienst voor het wegverkeer (DMV) heeft ingeleverd. Er gingen ook veel minder auto’s de weg op. Van de 69 geregistreerde auto’s reden er vorig jaar slechts 23 op de weg die gezamenlijk 7.544 mijl aflegden. Het gaat om aangepaste SUV’s van het type Lexus RX450h.



Ook lijkt Apple het protocol voor het rapporteren van ingrepen te hebben aangepast. Tijdens de meer dan 7.500 mijl moest 64 keer worden ingegrepen, oftewel 8,48 ingrepen per duizend mijl. In 2018 lag dat getal veel hoger, namelijk 871 ingrepen per wijzend mijl. Destijds was Apple’s testplatform het slechtst presterende in heel Californië. Concurrent Waymo had namelijk maar 0,09 ingrepen nodig per duizend mijl in dezelfde periode.

Zijn Apple’s testauto’s dan veiliger geworden? Niet per se. De gehanteerde term ‘disengagement’ is voor meerdere uitleg vatbaar. Wellicht had Apple het protocol zo streng gemaakt, dat elke vorm van onverwacht gedrag moest worden gerapporteerd, terwijl andere bedrijven alleen noodgevallen registreerden waarbij een menselijke bestuurder moest ingrijpen.

Apple gaf als verklaring dat in 2018 een conservatieve aanpak werd gevolgd, waarbij bestuurders actief werden aangemoedigd om bij elke twijfel proactief in te grijpen en het stuur te pakken. Ook zou de software erg veel feedback geven over mogelijke fouten.

In 2019 was het systeem blijkbaar minder streng. Van de 64 ingrepen ging het in slechts 12 gevallen om menselijk ingrijpen. In de overige 52 gevallen meldde het autonome systeem zelf een fout. Andere fabrikanten die met zelfrijdende auto’s bezig zijn, zoals Baidu, Waymo, Cruise en Toyota, melden lagere cijfers.

Wat Apple uiteindelijk van plan is, is nog steeds een raadsel. Het terugschroeven van het aantal testkilometers kan erop wijzen dat er momenteel minder focus op is, dat er intern nog meer aan geschaafd wordt, of dat het systeem inmiddels goed genoeg is en weinig testkilometers meer vereist. Apple’s Project Titan lijkt inmiddels gewoon door te lopen, met wisselende ambities.