Bug met resolutie bij ultrawide schermen met M1 Mac

Je kan aan je M1 Mac een extern display aansluiten. Hoewel er wel wat beperkingen zijn qua aantal schermen wat je kan koppelen, worden de zogenaamde ultrawide schermen wel ondersteund. Nu blijkt dat dergelijke schermen een probleem met de resolutie kunnen ervaren zodra je ze aansluit op een Mac met M1-chip.



Door de bug op de M1-Macs zijn sommige resoluties die door het display ondersteund worden niet beschikbaar. Dat betekent dat je soms niet de optimale resolutie kan kiezen die voor jouw beeldscherm beschikbaar is. Het probleem speelt alleen bij zogenaamde ultrawide of super-ultrawide schermen en niet bij standaard externe beeldschermen.

In een nieuw supportdocument zegt Apple dat ze op de hoogte zijn van het probleem en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. In een toekomstige update van macOS zal deze bug worden opgelost. Het is nog niet bekend wanneer Apple van plan is om die update uit te brengen. Momenteel is Apple bezig met de beta van macOS Big Sur 11.2, die naar verwachting begin komend jaar verschijnt.

Tot die tijd geeft Apple een tijdelijke oplossing, zodat je extra resolutie-instellingen kan kiezen. Ga hiervoor naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen en hou de Option-toets ingedrukt terwijl je op Geschaald klikt. Je ziet dan extra opties voor het kiezen van een passende resolutie.

Ben je nog op zoek naar een geschikt extern scherm voor je Mac voor bijvoorbeeld je thuiswerkplek? In onze round-up hebben we een aantal opties voor je op een rij gezet.