Extern Mac-scherm werkt niet meer

Op Reddit, Reddit en het Apple-supportforum wordt geklaagd over het probleem, waarbij twee zaken lijken te spelen. Ten eerste is er de klacht dat de usb-c-poort van de MacBook het externe beeldscherm niet herkent. Daardoor lukt het niet om te verbinden. Het doet zich voor bij DisplayPort- en HDMI-aansluitingen, die zowel rechtstreeks als via hubs zijn aangesloten. Het tweede probleem heeft te maken met de resolutie. Een extern scherm kan dan niet op volledige 4K-resolutie op 60Hz functioneren, maar valt terug naar 30Hz. Daardoor is het beeld minder vloeiend. Ook komt het voor dat een 4K-display alleen 1080p kan tonen.



De problemen begonnen toen macOS Big Sur 11.1 werd uitgebracht, halverwege december vorig jaar. In macOS 11.2 bleef het probleem bestaan en werd soms nog erger.

Eén van de getroffenen meldt dat hij gebruik maakt van de Mac-versie van een LG UltraFine 4K-monitor, die is aangesloten via Thunderbolt. Dit zou de ideale uitgangssituatie moeten zijn, omdat dit scherm samenwerking met Apple is ontwikkeld. Het scherm werkt dan ook, maar als deze gebruiker een tweede monitor van hetzelfde type aansluit via adapters, dan werkt het niet. Eerder had hij er geen problemen mee.

LG UltraFine-schermen uit Apple Store verdwenen

Dit is een mooie aanleiding om te melden dat de LG UltraFine 4K en 5K display momenteel uit de Apple Store zijn verdwenen. Althans in Nederland en enkele andere landen, want in Italië en Spanje staat het 5K-model nog wel gewoon in de winkel. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat Apple werkt aan een goedkopere variant van het XDR-display, maar zeker is dat niet.

Wat de klachten over verkeerde resoluties betreft: dat wijst erop dat het vooral bezitters van een 16-inch MacBook Pro treft, maar er zijn sporatisch ook mensen met andere Macs. Een oplossing of workaround is er nog niet. Opvallend is dat de gebruikers geen problemen hadden toen macOS Big Sur 11.0.1 uitkwam en ook bij de onlangs verschenen macOS 11.3 beta lijkt er nog geen oplossing in zicht. Gelukkig heeft Apple nog even de tijd om in macOS 11.3 meer bugfixes toe te passen.