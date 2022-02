Met de Aangifte-app kun je aangifte inkomstenbelasting op je iPhone of iPad doen. We laten je zien wat je nodig hebt om de aangifte op je iPhone te doen en wanneer dit voor jou niet mogelijk is.

Aangifte 2021 app voor iPhone en iPad

Ieder jaar vanaf 1 maart moeten veel Nederlanders weer hun aangifte inkomstenbelasting regelen. Dat kan via de website, maar in veel gevallen ook heel eenvoudig via je iPhone of iPad. Met de Aangifte-app voor de iPhone en iPad heb je in een paar tikken je belastingaangifte verstuurd, mits je voor de app in aanmerking komt. Voor wie is de Aangifte-app en hoe kan je de Aangifte-app downloaden? We leggen je het allemaal uit.

Dit heb je nodig voor aangifte via iPhone of iPad

Je hebt een aantal dingen nodig om aangifte te doen via de app:

iPhone of iPad met iOS 12 of nieuwer

De officiële Aangifte-app van de Belastingdienst

DigiD-account en -inloggegevens (en bij voorkeur de DigiD-app)

De belastingdienst heeft een checklist waar je kunt zien welke gegevens je nodig hebt voor je aangifte. Het voordeel van de app is dat de meeste gegevens allemaal al ingevuld zijn.

Aangifte-app 2021 downloaden

Voorheen was het nodig om elk jaar een nieuwe app te downloaden. Maar sinds 2021 is dat niet meer nodig. De Belastingdienst gebruikt nu elk jaar dezelfde app, maar brengt telkens eind februari een update uit om hem klaar te maken voor het nieuwe jaar. De Aangifte-app downloaden doe je via de knop hieronder. De app is gratis beschikbaar.

Als je de app nog op je iPhone of iPad hebt staan, zorg er dan voor dat je de meest recente update geïnstalleerd hebt. De Aangifte-app updaten doe je zo:

Open de App Store en ga naar de zoekfunctie. Zoek op ‘aangifte’. Bovenaan de zoekresultaten zie je de app Aangifte Inkomstenbelasting. Tik op Werk bij om de nieuwste versie te downloaden. Heb je hem nog niet gedownload, tik dan op de Download-knop.

Staat de app al op je toestel? Dan tik je op Open om hem te openen. Als je hem in het verleden al eens eerder gedownload hebt, maar hij staat niet meer op je iPhone, dan tik je op het wolkje.

Wanneer kan ik belastingaangifte doen via de Aangifte-app?

Ieder jaar vanaf 1 maart is het mogelijk om aangifte te doen. Vanaf dan is ook de app te gebruiken. Verstuur je je aangifte vóór 1 april, dan krijg je voor 1 juli bericht. Zorg er in ieder geval voor dat de aangifte bij de Belastingdienst binnen is voor 14 juli.

De rest van het jaar kan je de Aangifte-app gebruiken om je eerdere aangifte te bekijken.

Aangifte-app gebruiken: zo doe je belastingaangifte via je iPhone of iPad

Na het openen van de app kies je een toegangscode of voer je je huidige code in. Daarna kun je gebruikmaken van Face ID of Touch ID. Je haalt met DigiD je gegevens op en controleert ze. Als alles klopt kun je de aangifte meteen ondertekenen en verzenden. Hoefde je vorig jaar niets te wijzigen of aan te vullen en is je situatie niet veranderd, dan is de kans groot dat je dit jaar ook weer razendsnel klaar bent met deze app. Omdat in de app veel gegevens al vooraf zijn ingevuld verkleint dat de kans op fouten. Het ondertekenen van de aangifte doe je wederom met je DigiD-account. Heb je de DigiD-app, dan word je automatisch doorgestuurd.

Kloppen sommige gegevens niet? Dan kun je de app helaas niet verder gebruiken. Het is niet mogelijk om wijzigingen door te geven of gegevens aan te vullen. In dat geval moet je via de website van de Belastingdienst aangifte doen. Dat kan ook op je iPhone of iPad, maar je gebruikt dan gewoon de Safari-browser.

Voor wie is de Aangifte-app bedoeld?

Iedereen die van de Belastingdienst een brief gekregen heeft om aangifte te doen, moet dit ook doen. Ook als je geen brief ontvangen hebt, kan het zo zijn dat je aangifte moet doen. Op de website legt de Belastingdienst uit wie er allemaal aangifte moeten doen.

Of je de app kan gebruiken, ligt aan je situatie. Is er het afgelopen jaar niets veranderd aan jouw persoonlijke situatie, dan kun je in veel gevallen de app gebruiken. Je hoeft dan alleen maar de gegevens te controleren en te verzenden. De app is dan ook vooral bedoeld voor gebruik in standaardsituaties. Woonde je in het buitenland, had je niet het hele jaar dezelfde fiscale partner of heb je een onderneming, dan hoor je bij een van de vele uitzonderingsgevallen en zul je de aangifte online moeten doen via de website Mijn Belastingdienst. Er zijn nog meer uitzonderingen voor wie de app niet geschikt is.

Val je onder één van deze situaties, dan kun je de app niet gebruiken:

Je had niet het hele jaar dezelfde fiscale partner.

Je had een woning gekocht of verkocht. Je hebt dan aftrekbare kosten.

Je had een restschuld voor een vroegere eigen woning.

Je woning werd tijdelijk verhuurd (bijvoorbeeld via Airbnb).

Je had een onderneming.

Je had een aandeel in een onverdeelde erfenis.

Je had inkomsten uit overig werk.

Je woonde in het buitenland.

Je had bezittingen in het buitenland.

Je had inkomsten uit het buitenland.

Je was co-ouder van een minderjarig kind dat niet op jouw adres ingeschreven stond.

Je had aftrekposten, zoals giften, zorgkosten of studiekosten. Wil je alleen de hypotheekrente aftrekken, dan kan je de app wel gebruiken.

Geldt één of meerdere van deze situaties voor jou? Dan kan je de app niet gebruiken en moet je via de website je inkomstenbelasting regelen.