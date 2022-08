Belangrijke Telegram-update

Wat de nieuwe functie is wil de CEO niet kwijt. Wel is hij behoorlijk boos over de gang van zaken: “Als Telegram, een van de top 10 meest populaire apps wereldwijd, deze behandeling krijgt, dan kun je je alleen maar afvragen welke moeilijkheden kleinere appontwikkelaars moeten doorstaan”, aldus Durov in zijn Telegram-kanaal. Eerder maakte de Telegram-baas zich boos over het feit dat Apple en Google 30% commissie vragen op in-app aankopen. Het niet goedkeuren van de appupdate is de zoveelste incident waardoor Durov zich afvraagt waarom hij eigenlijk deze “Apple tax” betaalt.



“De regulerende instanties in de EU en elders beginnen zich langzamerhand te verdiepen in deze onrechtmatige praktijken,” zegt hij. “Maar de economische schade die Apple de techindustrie al heeft toegebracht, kan daarmee niet ongedaan worden gemaakt.” Telegram heeft wel vaker vastgezeten in Apple’s goedkeuringsproces, namelijk in 2018. Toen vroegen de Russische autoriteiten om Telegram uit de App Store te verwijderen. Telegram is in 2013 weliswaar bedacht door de Russische broers Pavel en Nikolai Durov, op een moment dat ze nog in Rusland woonden. Maar tegenwoordig hebben beide geen banden met Rusland meer. Het bedrijf staat geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden en in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ook het operationele centrum is gehuisvest.

Twee weken wachten

Overigens valt de vertraging bij Telegram nog wel mee, als je het vergelijkt met andere ontwikkelaars. De app zou iets meer dan twee weken vastzitten in het reviewproces van de App Store, zonder dat er communicatie vanuit Apple plaatsvindt. Waarom Apple de update tegenhoudt is daarom niet duidelijk. Meestal komen apps redelijk snel door het reviewproces. Apple beweert zelf dat elke week “meer dan 500 toegewijde experts wereldwijd” meer dan 100.000 apps beoordelen en dat meer dan 1 miljoen ingeleverde apps worden afgewezen.