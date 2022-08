We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Nieuw op Apple TV+: Five Days at Memorial

Hurricane Katrina is langs komen razen en er zijn 45 onverklaarbare doden in het ziekenhuis van New Orleans. Dat is het verhaal waarmee de nieuwe Apple TV+ serie ‘Five Days at Memorial’ begint. De serie laat zien hoe slecht de Amerikaanse gezondheidszorg op dit soort rampen weet te reageren en hoe de Amerikanen zich ten opzichte van elkaar gedragen.

De serie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Het idee van de makers John Ridley (12 Years a Slave) en Carlton Cuse (Lost) is om ons op een oncomfortabele manier bij de gebeurtenissen te betrekken. Wat gebeurt er wanneer Amerikanen worden geconfronteerd met een onverwachte situatie. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien op Apple TV+, de rest volgt later.

Daarnaast kun je op Apple TV+ kijken naar nieuwe Snoopy-content, waaronder Lucy’s School. En je kunt alle zes Snoopy-afleveringen van seizoen twee nu ook zien bij Apple.

Bekijken: Five Days at Memorial

Primal Survivor: Escape the Amazon (S01)

Te zien bij: Disney+

Survivalist Hazen Audel staat voor zijn zwaarste uitdaging ooit: zich met alleen traditionele overlevingsmethoden een weg vechten door 800 kilometer onontgonnen Amazonegebied.

Spider-Man: No Way Home

Te zien bij: Netflix

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Spider-Man-films is onze vriendelijke superheld ontmaskerd en kan hij zijn normale leven niet langer gescheiden houden van zijn gevaarlijke leven als superheld.

Day Shift

Te zien bij: Netflix

Een hardwerkende vader wil gewoon een goed leven bieden voor zijn gevatte 8-jarige dochter, maar zijn alledaagse San Fernando Valley zwembadschoonmaakbaan is een dekmantel voor zijn echte bron van inkomsten, jagen en doden van vampiers.

Código: Emperador

Te zien bij: Netflix

Juan werkt voor de geheime diensten; Om toegang te krijgen tot het chalet van een stel dat betrokken is bij wapenhandel, benadert hij Wendy, de Filippijnse meid die in het huis woont en bouwt een relatie met haar op die steeds complexer zal worden. Tegelijkertijd voert Juan andere “onofficiële” banen uit om de belangen van de machtigste elites van het land te beschermen, die nu hun zinnen hebben gezet op Ángel González, een schijnbaar onopvallende politicus wiens vuile was hij moet vinden of “uitvinden” met de hulp van Marta, de dochter van een beroemde acteur.

High Maintenance (S04)

Te zien bij: HBO Max

Als een hooggespannen moeder steeds meer betrokken raakt bij het leven van haar jongvolwassen dochter, vraagt haar man The Guy om een middel tegen haar stress, en niet te vergeten hun teleurstellende seksleven. Nadat hij een routinelevering heeft afgerond, verandert een goede daad van The Guy, het helpen van een oude man, in meer dan hij had verwacht.

A League of Their Own (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Geïnspireerd op de geliefde klassieker ‘A League of Their Own’ van Penny Marshalls, vertelt de gelijknamige serie het verhaal over een generatie vrouwen die ervan dromen om professioneel honkbalspeelster te worden. De serie gaat dieper in op thema’s als gelijkheid en seksualiteit, en volgt de reis van verschillende vrouwen die ieder hun eigen weg zoeken naar het honkbalveld, zowel in de competitie als het leven daarbuiten.

John van den Heuvel in de Wapenhandel (S01)

Te zien bij: Videoland

Iedere dag vinden er in Nederland twee schietincidenten plaats en steeds vaker grijpen vaak jonge criminelen naar de vuurwapens. De politie spreekt van een alarmerende ontwikkeling. Waar komen deze wapens vandaan en hoe makkelijk is het om een illegaal wapen in Nederland te bemachtigen? John van den Heuvel duikt in de schimmige wereld van de illegale wapens in binnen- en buitenland.

The Unbearable Weight of Massive Talent

Te zien bij: Pathé Thuis

Een berooide Nicolas Cage stemt ermee in om op het verjaardagsfeest van de rijke Mexicaanse Javi te verschijnen. Deze is grote fan van Cage, maar tevens een drugsbaron. Cage zelf werkt als informant voor de CIA en poogt inlichtingen in te winnen over Javi.

Red Joan

Te zien bij: Cinemember

Red Joan is het op ware feiten gebaseerde relaas over een Britse vrouw die decennia lang voor de KGB spioneerde. Judi Dench schittert zoals gewoonlijk en toont opnieuw dat ze tot grootse dingen in staat is. Ze is zoveel meer dan de bazin van James Bond zeg maar.

