Apple doet steeds meer met augmented reality en één van de functies is AR Quick Look. De eerder geïntroduceerde functie laat je nu direct een aankoop doen in augmented reality, mits de retailer dit ondersteunt. En er komt nog een verbetering aan.

In 2018 introduceerde Apple de Quick Look-functie, als onderdeel van ARKit. Deelnemende winkels kunnen dankzij deze functie hun producten in augmented reality aanbieden. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe die stoel waar je je oog op hebt laten vallen, er in jouw woonkamer uit ziet. Apple heeft niet stilgezeten wat betreft de Quick Look-functie en de nieuwste verbeteringen zijn nu bij de eerste winkels actief.



Quick Look laat je producten kopen in AR

Voorheen was de Quick Look-functie vooral bedoeld om te kijken hoe een apparaat in jouw omgeving staat. Het gaf een goede indruk van het formaat van objecten. Maar nu kun je ook direct een aankoop doen. Winkeliers kunnen Quick Look toepassen in hun apps en in Safari. Naast een knop om direct te kopen met bijvoorbeeld Apple Pay, hebben websites ook de keuze om bijvoorbeeld een snelkoppeling naar een supportchat toe te voegen, mocht je vragen hebben over het specifieke product.

Daarnaast test Apple in de meest recente beta’s de toevoeging van audio. Stel je bent in augmented reality een speaker van Bang & Olufsen aan het bekijken, dan kan je met spatial audio ook naar de speaker luisteren. Je kan dan bijvoorbeeld ook luisteren hoe het geluid klinkt als je áchter de speaker staat.

Wanneer in Nederland?

De verbeteringen met de aankoopknop wordt nu bij een handjevol (Amerikaanse) winkeliers uitgerold, waaronder Bang & Olufsen, Home Depot en Wayfair. Bang & Olufsen ondersteunt Quick Look ook in de Nederlandse versie van de webshop, maar wij hebben de verbeteringen met extra opties nog niet kunnen ontdekken. Het is nog niet bekend of Nederlandse winkeliers plannen hebben om dit te ondersteunen.

Er wordt wel in Nederland volop geëxperimenteerd met augmented reality door webshops. Zo heeft Wehkamp een AR-modus (gemaakt door een destijds 16-jarige Nederlander) en kun je in de Coolblue-app kijken hoe een televisie in jouw woonkamer staat. Hoewel de functies gebruikmaken van ARKit, worden de mogelijkheden voor Quick Look nog niet volop benut. Het is dan ook nog maar de vraag wanneer Nederlandse winkeliers hier verder in duiken. Maar nu het pas bij een handje vol Amerikaanse webshops beschikbaar is, kan dat waarschijnlijk nog wel even duren.

Lees meer over ARKit in ons uitgebreide overzicht.