Documentaire-serie Visible vanaf 14 februari op Apple TV+

Apple bekent kleur met een nieuwe documentaireserie die op Apple TV+ te zien zal zijn. Vanaf februari kun je kijken naar 'Visible: Out on Television'.

Visible: Out on Television

Aan de regenboogletters is al af te leiden waar deze documentairereeks over gaat. Visible: Out on Television is een vijfdelige serie waarin de macht van televisie wordt besproken om culturele veranderingen te weeg te brengen. Daarbij is de aandacht gericht op de LGBTQ-community. In de content die op Apple TV+ te zien is, is meestal wel een boodschap verstopt en bij deze ligt het er dik bovenop. Het gaat om thema’s zoals homofobie, de evolutie van LGBTQ-karakters en de impact van LGBTQ op televisie en andersom.



De serie wordt gemaakt door uitvoerend producenten Wanda Sykes en Wilson Cruz. Zij combineerden archiefbeelden met prominente activisten uit de community en spreken over serieuze onderwerpen. Zo komen Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez, Jesse Tyler Ferguson en anderen aan het woord. Apple laat weten dat veel interviews nooit eerder te zien zijn geweest.

De vijfdelige serie is onderverdeeld in afleveringen van een uur, met meerdere commentaarstemmen van Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris en Lena Waithe. Zij hebben elk hun eigen bijdrage geleverd aan de LGBTQ beweging. Het geheel staat onder aansturing van Emmy-winnaars Ryan White en Jessica Hargrave. White werkte eerder aan Ask Dr. Ruth, The Case Against 8 en The Keepers.

Veel grote namen dus. Wat kan er dan nog misgaan? Nou, er is nog veel werk te doen op het gebied van acceptatie en het was te verwachten dat Apple zich als bedrijf dat zich sterk maakt voor diversiteit, zich nu ook op dit thema stort.

De vijf afleveringen zijn exclusief op Apple TV+ te zien vanaf 14 februari 2020, de dag van de liefde. Liever iets anders zien? Je kunt sinds kort kijken naar Truth be Told en Hala.