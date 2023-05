Peridot is de nieuwste AR-game van Pokémon Go-maker Niantic. Het is een Tamagotchi-achtig simulatiespel, waarbij elke Peridot die je op moet voeden uniek is. De game maakt volop gebruik van augmented reality.

Niantic staat bekend om de AR-games die het bedrijf de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Ingress was de eerste populaire game, maar met het succes van Pokémon Go ging het helemaal door het dak. Later kwam nog Harry Potter: Wizards Unite, hoewel die game niet veel later toch weer uit de lucht gehaald is. Voor Nintendo heeft het bedrijf nog Pikmin Bloom uitgebracht. Wat de drie laatstgenoemde games met elkaar gemeen hebben: ze zijn gebaseerd op bestaande franchises. Met Peridot probeert Niantic het op eigen houtje.



AR-game Peridot van Niantic downloaden

Peridot is het beste te vergelijken met Tamagotchi. Iedere speler heeft zijn of haar eigen Peridot, een kleurrijk fantasiewezen die je goed moet verzorgen. Niantic zegt dat ze geprobeerd hebben de Peridots zo echt mogelijk te maken, ook al zien ze eruit als niet bestaande wezens. Je kunt hem eten geven, er een wandeling mee maken en nog veel meer. Voor de wandelfunctie werkt de app ook samen met de Gezondheid-app, zodat alles keurig vastgelegd wordt. Ondertussen kom je ook meer te weten over de geschiedenis van deze wezens, waardoor er ook nog een heel verhaal aan vast zit.

Zoals bij alle Niantic-games, speelt augmented reality een grote rol. Tijdens een wandeling beweegt de Peridot met je mee. In tegenstelling tot bij Pokémon Go, waar de Pokémon veelal in AR op dezelfde plek bewegen, loopt de Peridot dus als het ware voor je uit. Je kunt de game ook samen met andere Peridot-spelers spelen. Twee Peridots kunnen samen een nieuwe Peridot creeeren, die specifieke eigenschappen van de ouders overneemt. Niantic zegt daarbij dat elke Peridot daarmee 100% uniek is. De Peridot reageert ook op de omgeving om hem heen.

Peridot is beschikbaar voor toestellen met iOS 14 en nieuwer en is gratis te downloaden. Wel bevat de game optionele in-app aankopen, die varieren van €4,99 tot €99,99.