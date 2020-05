Apple’s Pro Display XDR uitgeroepen tot scherm van het jaar

Het beste scherm wat je momenteel kunt kopen? Volgens The Society for Information Display is dat Apple's professionele beeldscherm Pro Display XDR. Het 32-inch Retina 6K-scherm werd geprezen omdat het 'state of the art' is.

Apple beweert dat het Pro Display XDR technisch zo goed is, dat het gemakkelijk rivaliserende schermen van tienduizenden euro’s kan evenaren. Maar dat is marketing. Denken de kenners er ook zo over? The Society for Information Display heeft het aanbod van 2020 bekeken en het Pro Display XDR de meeste punten gegeven. Het scherm werd vorig jaar december uitgebracht, samen met de nieuwste Mac Pro, en biedt 10-bit kleur en een supergrote kijkhoek.



De award voor Display of the Year gaat naar schermen met de grootste technologische voorsprong en/of uitmuntende eigenschappen. De winnaars werden gekozen door een panel van experts die niet alleen keken naar technische innovaties, maar ook naar commerciële relevantie. Je kunt wel een gigantisch geavanceerd scherm maken, zoals je op beurzen wel eens ziet. Maar als niemand het kan kopen heeft uiteindelijk niemand er iets aan. Bij Apple is het niet helemaal onbetaalbaar.

Dit zijn de Europese prijzen:

Pro Display XDR gewoon glas: €5.499

Pro Display XDR glas met nanotextuur mat: €6.499

Stand voor beeldscherm: €1.099

LCD-schermen verslaan OLED

Vooral op het gebied van high dynamic range (HDR) presteert Apple’s scherm goed, vonden de experts. Zeker in vergelijking met veel OLED-schermen op de markt. Apple was niet de enige winnaar. Ook Samsung’s opvouwbare display, Audi’s OLED Virtual Mirror System en BOE Technology’s 65-inch UHD BD Cell Display kregen een award. Opmerkelijk is dat de schermen van Apple en BOE beide op LCD zijn gebaseerd, terwijl bij andere fabrikanten OLED als de heilige graal wordt gezien.

Eerder won Apple al een soortgelijke prijs met het iPhone X-scherm en het scherm van de iPad Pro, beide in 2018. Vorig jaar kreeg de Apple Watch Series 4 ook een prijs voor het OLED-scherm.

Apple’s Pro Display XDR is bedoeld voor fotografen, videobewerkers, 3D-animators en soortgelijke beroepen. Het is een scherm van professionele kwaliteit, waar je voorheen speciale schermen voor nodig had ter waarde van zo’n €25.000 of meer. Je leest er meer over in onze round-up.