Het tweede event in een maand tijd gaat bijna beginnen: Apple’s oktober 2021-event start vanavond om 19:00 Nederlandse tijd. Zoals je van ons gewend bent, geven we je met dit artikel de ruimte om te discussiëren over de aankondigingen die Apple tijdens het event gaat doen. Ga jij de nieuwe MacBook Pro kopen? Waar hoop jij nog op? Je kunt in deze Praat mee van je laten horen.



Praat mee over Apple’s oktober 2021-event

Vanavond, 18 oktober om 19:00 Nederlandse tijd, begint Apple’s livestream van het nieuwe event. Om je geheugen nog even op te frissen, is dit wat we in het kort verwachten:

Nieuw MacBook Pro’s: twee nieuwe modellen, met 14- en 16-inch

Nieuwe high-end Mac mini: snellere M1X-chip en nieuw design

macOS Monterey: aankondiging van releasedatum van de nieuwe update

Mogelijk AirPods 3: nieuwe oordopjes met design van AirPods Pro

Lees ook onze uitgebreide verwachtingen voor het oktober 2021-event.

Heb je al gestemd op onze poll? Daarin vragen we naar welke oktober-aankondigingen jij het meest uitkijkt. Is het de MacBook Pro, de AirPods of misschien wel de Mac mini?

Kijk mee vanaf 19:00 vanavond

Om stipt 19:00 vanavond trapt Apple af. Er zijn allerlei manieren om de livestream van het Apple-event te kijken. Dat kan via de Apple-website, de TV-app of YouTube. Het maakt daarbij niet uit wat voor apparaat je hebt: een iPhone, iPad, Mac, pc of smart-tv.

Kun je niet live kijken maar wil je wel op de hoogte blijven? In onze hub van Apple’s oktober 2021-event vind je een liveblog tijdens de presentatie. We zetten daar de belangrijkste aankondigingen op een rij. Achteraf vind je hier ook een uitgebreide samenvatting, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.