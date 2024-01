Plex, bekend van de mediaserversoftware, is van plan om in februari een eigen winkel te openen, waar je films en tv-shows kunt kopen en huren.

Topmensen van Plex onthulden de plannen aan de website Lowpass. “De meeste studio’s” staan in de startblokken om mee te doen en er zijn “plannen om de catalogus kort daarna compleet te maken”. Je kan dan vrijwel alle films en series van een breed aanbod aan studio’s tegen betaling bekijken. De winkel zal ook worden geïntegreerd in andere Plex-functies, zoals de volglijsten voor films. Plex kondigde in 2020 en 2023 ook al plannen aan om een film- en seriewinkel te openen, maar zegt er nu echt klaar voor te zijn.

Films en series huren bij Plex

De vertraging is vermoedelijk ontstaan door een teruggang in advertentie-inkomsten. Door een wereldwijde daling van de inkomsten moet Plex vorig jaar 20% van het personeel ontslaan. Inmiddels zou de markt weer wat zijn aangetrokken durft Plex het aan om weer wat nieuwe functies aan te kondigen. Zo wordt er gewerkt aan een redesign van de gebruikersinterface en komen er meer sociale functies, zoals openbare profielen waarmee je kunt zien wat anderen kijken.

Vorig jaar oktober introduceerde Plex een nieuwe Discover Together-functie, waarmee anderen kunnen zien wat jij zat te kijken, hoe je films beoordeeld hebt en wat je erover gezegd hebt tegen vrienden. Sommige gebruikers voelden zich hier nogal door overvallen, vooral als ze liever niet met anderen wilden delen welke pornofilms ze hadden gekeken. Plex zegt de functie nu zodanig te hebben aangepast, zodat dergelijke verrassingen niet meer zullen voorkomen.

De winkel zal een mooie toevoeging zijn voor Plex, al kun je je afvragen of hetzelfde aanbod niet gewoon bij Pathé Thuis en andere aanbieders te vinden zal zijn – voor dezelfde prijs.