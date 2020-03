Er wordt vanaf nu een duidelijker onderscheid gemaakt tussen NPO Start en NPO Plus. Beide on demand-platformen van de publieke omroep zijn te vinden in de NPO-app, maar het is duidelijker gemaakt wat je wel en niet krijgt. NPO Start is het gratis aanbod, waarbij je zowel live-tv kunt zien en programma’s terugkijken. Bij NPO Plus kun je complete series kijken en tv-programma’s vooruitkijken, zonder onderbreking door reclame.



De naamsverandering heeft dus ook gevolgen voor de app, al zal de impact voor gebruikers minimaal zijn. Uiteraard kun je als Plus-kijker ook het aanbod van NPO Start zien. De publieke omroep heeft besloten tot de naamsverandering, omdat kijkers aangaven dat de namen NPO Start en NPO Start Plus verwarrend waren en te veel op elkaar lijken.

Verschil in beeldkwaliteit

Ruim 300.000 huishoudens betalen voor het kijken naar NPO Plus, terwijl NPO Start op dit moment 2 miljoen gebruikers per week heeft. Het verschil ligt niet alleen in de hoeveelheid content die je als betalende gebruiker krijgt aangeboden. Ook de beeldkwaliteit is verschillend. Bij NPO Start krijg je een beeldkwaliteit van 576p, wat volgens de omroepen “geschikt is voor dit soort schermen”, oftewel de schermen die je in smartphones en tablets vindt. Mocht je de uitzendingen in een hogere kwaliteit willen bekijken, dan kun je voor €2,95 per maand overstappen naar NPO Plus. De uitzendingen zijn dan beschikbaar in HD (1080p). Dit geldt niet voor de livestreams, want die zijn allemaal in een lagere kwaliteit, ongeacht of je betaalt.

Er is en blijft één NPO-app voor beide diensten, benadrukken de makers. De vormgeving wordt ook aangepast, met meer nadruk op oranje. NPO gaat de nieuwe app en vormgeving flink promoten tijdens de komende sportzomer, als die nog doorgaat. “We willen het de Nederlandse sportfans nog gemakkelijker maken om tijdens hun vakantie alle evenementen te blijven volgen”, aldus NPO-manager Mezen Dannawi.

Dit is het verschil tussen NPO Start en NPO Plus: