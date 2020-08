Apple zit nog midden in een gevecht met Epic Games, maker van Fortnite, terwijl wereldwijd onderzoeken gaande zijn naar concurrentievervalsend gedrag. De nieuwste groep die zich nu in de strijd mengt zijn de krantenuitgevers, waaronder de Wall Street Journal. Zij vinden dat Apple’s vergoeding van 30% gehalveerd moet worden. In een open brief, ondertekend door de drie grote Amerikaanse kranten Wall Street Journal, New York Times en Washington Post stellen de uitgevers dat Apple’s regels het onmogelijk maken om in kwaliteitsjournalistiek te investeren. Eén van de eisen is om de App Store-vergoeding te halveren naar 15%. Het zou Apple ongeveer 7 miljard dollar aan inkomsten schelen.



Momenteel rekent Apple 30% commissie in het eerste jaar voor in-app abonnementen en in volgende jaren is het 15%. De nieuwsuitgevers willen vanaf het begin 15% afdragen. Uit gerechtelijke stukken blijkt dat Apple die lagere vergoeding wel aan Amazon heeft gegeven, om te zorgen dat de Prime Video-dienst op Apple-apparaten beschikbaar kwam. De uitgevers vragen zich af waarom Apple de gunstiger voorwaarden wel aan Amazon geeft, maar niet aan andere mediabedrijven.

Dat de Wall Street Journal ook meedoet is opmerkelijk, aangezien het een vaste partner van Apple is. Niet alleen bij de dienst Apple News+, maar de krant krijgt ook vaak de primeur als er iets vanuit Apple gecommuniceerd of rechtgezet moet worden. Dat de New York Times meedoet is wel te begrijpen. Deze krant stapte op bij Apple News en beëindigde de samenwerking. CEO Mark Thompson raadde andere media aan om hetzelfde te doen. NYT wil dat mensen zich direct via de website inschrijven en niet via Apple. Een paar dagen geleden liet de Wall Street Journal een heel ander geluid horen: zij lieten weten om ook in de toekomst nog bij Apple News+ te blijven, omdat het “een ander publiek aanspreekt”.

De uitgevers vinden dat Apple’s voorwaarden niet-onderhandelbaar zijn en al langere tijd problemen opleveren. Apple vraagt 30% op elke aankoop, ongeacht of het een krantenabonnement van $25 of van $500 is, terwijl ze in beide gevallen dezelfde dienst leveren.

Spotify is ooit de strijd met Apple begonnen en inmiddels sluiten meer bedrijven zich erbij aan. Er was een conflict met Hey, maar de strijd verhardde pas echt toen Fortnite-maker Epic Games zich ermee ging bemoeien. Apple dreigt Epic’s ontwikkelaarsaccount te deactiveren, waardoor het bedrijf niet de aanstaande grote Fortnite-update op iOS kan uitbrengen. Gelukkig kun je nog wel blijven spelen op andere platformen zoals de Xbox.