Netflix-games in iOS

Afgelopen week ging Netflix van start met games, als aanvulling op het bestaande aanbod van films en series. Momenteel kun je ze alleen spelen op Android. iOS volgt later dit jaar, maar in welke vorm was nog niet bekend. Volgens Bloomberg heeft Netflix een bijzondere (en omslachtige) manier gekozen: elke game zal apart worden uitgebracht in de App Store. Dat houdt ook in dat elke game individueel door Apple goedgekeurd moet worden.



Het betekent overigens niet dat iedereen de games ook kan spelen. Bij het opstarten zul je moeten inloggen met je Netflix-account. Dat zegt Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief . Hij baseert zich daarbij op informatie van ontwikkelaar Steve Moser, die aanwijzingen vond in de Netflix-app. Volgens de App Store-regels is het niet toegestaan om zelf een abonneedienst voor games aan te bieden, zoals Apple Arcade

Je zult dus elke game apart moeten downloaden, naast de normale Netflix-app. Op Android is een soortgelijke oplossing gekozen: daar is een apart tabblad Games in de Netflix-app. Tik je daarop, dan opent te Play Store, waarna je de app kunt downloaden en spelen, door in te loggen met je Netflix-account. Dit voldoet aan de regels.

Er is al een app die op een soortgelijke manier werkt, namelijk SetApp. Hierbij ben je abonnee van een dienst, waarbij je deelnemende iOS-apps kunt gebruiken door ze te installeren van de App Store, waarna je een QR-code scant.

Netflix heeft nog niet aangegeven wanneer de iOS-games beschikbaar komen.