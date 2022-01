Originele Apple-accessoires, of liever niet?

Bij het kiezen van een accessoire heb je heel wat keuze. Apple brengt hoesjes in een duizelingwekkend aantal kleuren uit, gemaakt van siliconenrubber en leer. Ze gaan lang mee, maar na een jaar beginnen de siliconen exemplaren toch wel af te brokkelen en raken de leren hoesjes hun kleur kwijt. Had je beter kunnen kiezen voor een kwalitatief goed A-merk, zoals Mujjo, Nomad of Otterbox? Of misschien toch een goedkoop hoesje van vijf euro, die je na een paar weken vervangt omdat je graag wisselt van kleur of model? Hetzelfde geldt voor Apple Watch-bandjes: ook daar heb je ruime keuze uit officiële accessoires van Apple, maar het aanbod van third party-aanbieders is nog veel groter.



Waar wij vooral benieuwd naar zijn, is of er verschil is tussen iPhone-hoesjes en Apple Watch -bandjes. Kies je bij een hoesje vaker voor een goedkoop alternatief, omdat een hoesje immers niet veel meer hoeft te doen dan beschermen tegen krassen en dat lukt ook met een goedkoop exemplaar. Bij Apple Watch-bandjes ben je misschien wat kieskeuriger, omdat je niet wilt dat het bandje door een slechte constructie losschiet.

Als het om duurzaamheid en het milieu gaat, kun je natuurlijk het beste één accessoire kopen dat langere tijd meegaat. Maar ook daarover heb je niet altijd zekerheid: Apple’s eigen hoesjes worden na verloop van tijd lelijk, terwijl een hoesje van een ander merk er dan nog steeds prima uit kan zien.

Heb je ervaringen met accessoires van bepaalde merken die na lang gebruik nog steeds mooi blijven, dan horen we dat natuurlijk ook graag in de reacties!