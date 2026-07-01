Hoewel Apple in de VS sinds dit seizoen de rechten van de Formule 1 heeft, is daar in Nederland nog geen sprake van. Sterker nog: Viaplay wordt overgenomen door Videoland.

Er is groot nieuws in de wereld van de streamingdiensten: DPG Media, sinds vorig jaar de eigenaar van RTL Nederland en Videoland, kondigt aan dat Videoland alle sport en de programmering van Viaplay Nederland overneemt. Dat betekent dat sportfans straks moeten uitwijken naar een andere streamingdienst.

Videoland wil Viaplay overnemen, inclusief Formule 1

In een persbericht kondigt eigenaar DPG Media de gewenste overname aan. De overname moet nog wel door de gebruikelijke instanties worden goedgekeurd, maar als dat gedaan is breidt Videoland uit met alle sportrechten en de programmering die Viaplay Nederland nu heeft. Naast Formule 1 betekent het dat de Engelse Premier League en de PDC Darts ook bij Videoland te zien zullen zijn.

Videoland heeft nog niet heel veel ervaring met live sport, maar heeft de afgelopen jaren wel Glory-kickbokswedstrijden uitgezonden. Ook waren er in het verleden wel eens andere autosporten bij Videoland te zien, zoals de 24 uur van Le Mans. Met de komst van onder andere de Formule 1 slaat de Nederlandse streamingdienst dus een grote slag.

Maar naast sport heeft Viaplay Nederland een nog veel groter portfolio. Ook dat lijkt te worden overgenomen door Videoland, waardoor het erop lijkt dat Viaplay in Nederland als merk gaat verdwijnen. Ook de circa 50 medewerkers gaan over in DPG Media. Wat dit gaat doen met de prijs van Videoland, is nog niet gezegd. Voor Viaplay-abonnees verandert er voorlopig niets, want zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van hun huidige abonnement en de Viaplay-app.

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Apple en Formule 1

Apple is zelf sinds een aantal jaar ook groot liefhebber van de Formule 1. Apple bracht een jaar geleden de blockbuster F1: The Movie uit, die tegenwoordig te streamen is bij Apple TV. Apple heeft de Amerikaanse rechten voor vijf jaar en er werd gespeculeerd dat het ook internationaal de F1-rechten wil bemachtigen. In 2024 waren er al eens geruchten dat Apple zou willen meebieden voor de Nederlandse F1-rechten.

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Viaplay had in Nederland tot eind 2029 de rechten in handen en door de geplande overname van Videoland lijkt het erop dat de autosport in ieder geval tot dat jaar bij Videoland blijft.

Lees het volledige persbericht Videoland versterkt streamingpositie met activiteiten van Viaplay Nederland Videoland zet een strategische stap in zijn groeiambities. De Nederlandse streamingdienst breidt zijn portfolio uit met de sportrechten en programmering van Viaplay Nederland. Hiermee transformeert Videoland van de thuishaven voor lokaal entertainment, series en films naar dé bestemming voor zowel premium entertainment als live sport. Waar Videoland nu bekendstaat om zijn sterke Nederlandse content, wordt het platform straks verrijkt met live topsport zoals de Formule 1, voetbal uit de Engelse Premier League en internationale dartwedstrijden (PDC Darts). De uitbreiding met live sport is een langgekoesterde wens om van Videoland de meest relevante streamingdienst van Nederland te maken met een compleet aanbod voor het hele gezin.



Ellen van den Berghe, directeur Streaming DPG Media: “Het is al langer onze ambitie om naast ons entertainmentaanbod met sport een sterke tweede pijler te bouwen. Samen sport kijken zit diep in de Nederlandse cultuur geworteld en die beleving verschuift in sneltreinvaart naar streaming. Met de programma’s, de sportrechten en het platform dat Viaplay succesvol heeft neergezet in Nederland, kunnen we een prachtig sportaanbod naar Videoland brengen. Met deze stap bouwen we verder aan een toekomstbestendig Nederlands streamingplatform dat kan concurreren met de grootste internationale spelers.”



De uitbreiding van het Videoland-portfolio wordt gerealiseerd doordat DPG Media het voornemen heeft om de activiteiten van Viaplay Nederland over te nemen. Na afronding van deze overname worden de sportrechten- en programmering van de Nordic streamingdienst zorgvuldig geïntegreerd binnen Videoland. Voor de Viaplay-abonnees verandert er vooralsnog niets; zij behouden gewoon toegang tot hun huidige abonnement en de vertrouwde app.



Bij Viaplay Nederland werken momenteel circa 50 medewerkers, zij zullen overgaan naar DPG Media. De overname vindt plaats onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringsprocedures.