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Flitsmeister carwash: betalen voor wasstraat

Flitsmeister werkt nu ook voor de wasstraat (met extra korting voor abonnees)

Nieuws Apps
Flitsmeister kan nu ook gebruikt worden om te betalen voor de wasstraat. Abonnees van Flitsmeister krijgen daarvoor ook nog extra korting.
Benjamin Kuijten -

Flitsmeister is al jarenlang meer dan een app om je te waarschuwen voor flitsers en te helpen bij het navigeren. Zo kan Flitsmeister je helpen bij ritregistratie, kun je parkeren met Flitsmeister en zelfs automatisch tol betalen op bepaalde wegen. Vandaag heeft Flitsmeister een nieuwe functie uitgebracht waarmee je je auto ook nog schoon kunt houden: betalen voor de wasstraat.

Flitsmeister laat je betalen voor de wasstraat

Voor deze functie werkt Flitsmeister samen met een groot aantal wasstraten in Nederland. Het zijn voornamelijk wasstraten bij tankstations, onder andere van de Shell. In de app kun je direct kiezen welk wasprogramma je wil, zie je de prijzen en algemene informatie als adres en openingstijden. Zodra je via de Flitsmeister-app je wasstraatbon betaald hebt, wordt deze in de app bewaard. Zodra je bij de wasstraat bent, verschijnt er automatisch een melding met de gekochte wasbon.

Flitsmeister wasstraat met korting

Om de start van deze functie te vieren, krijgt iedereen tot en met 31 juli 30% korting bij de aanschaf van elke wasbon. Je hoeft de wasbon niet per se in juli te gebruiken, zolang je hem maar wel gebruikt binnen de geldigheidsduur van de desbetreffende wasstraat. Maar ook daarna krijg je als Flitsmeister-gebruiker nog korting. Koop je een wasbon via de app, dan krijg je altijd 5% korting. Betalende gebruikers krijgen extra korting op het wassen van de auto. PRO-gebruikers (€2,99 per maand) krijgen 10% korting op een wasbeurt en voor PRO Plus-abonnees en DASH-gebruikers is de korting altijd 20%.

Je vindt de optie via het hoofdmenu van de Flitsmeister-app. Je krijgt dan een kaart in beeld met daarop de deelnemende wasstraten bij jou in de buurt. Zodra je erop tikt, bekijk je hier de beschikbare wasprogramma’s. Afrekenen doe je via de app, waarbij je ook kan kiezen voor Apple Pay. In de app kun je ook altijd zien hoeveel korting je krijgt.

Flitsmeister

Flitsmeister

Versie 14.9

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 17.1+
Grootte
180.88 MB
Uitgever
Flitsmeister B.V.
Leeftijd
4+
Talen
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Informatie

Laatst bijgewerkt
1 juli 2026 om 14:30
Onderwerp
Categorie
Apps

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