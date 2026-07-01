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Apple Creator Studio

Apple geeft Creator Studio een grote update – ook voor niet-abonnees

Nieuws Apple Apps
Apple heeft Creator Studio uitgebreid met nieuwe AI-functies en verbeterde integratie tussen de creatieve apps. Ook Pages, Numbers, Keynote en Final Cut Camera krijgen nieuwe mogelijkheden.
Sasha Koevoets -

Apple heeft de eerste grote update uitgebracht voor Apple Creator Studio sinds de introductie eerder dit jaar. De vernieuwing brengt niet alleen nieuwe AI-functies naar de creatieve apps, maar zorgt er ook voor dat apps als Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro beter met elkaar samenwerken. Daarnaast zijn Pages, Numbers, Keynote en Final Cut Camera bijgewerkt met nieuwe functies. Een deel van de vernieuwingen is exclusief voor Creator Studio-abonnees, andere verbeteringen zijn voor iedereen beschikbaar.

Nieuwe AI functies voor Creator Studio

De grootste vernieuwingen zijn te vinden in Creator Studio. Apple voegt meerdere AI-functies toe, zodat je creatieve taken sneller kunt uitvoeren. Final Cut Pro krijgt onder meer Caption Generator, waarmee automatisch ondertitels worden gemaakt. Ook zijn er nieuwe hulpmiddelen zoals Auto Mask en Edit Detection. Met de eerste functie kun je personen of objecten eenvoudig vrijstaand maken, de tweede is bedoeld om automatisch knippunten en overgangen in bestaande video’s te herkennen.

Ook Logic Pro en Pixelmator Pro zijn bijgewerkt. Logic Pro krijgt onder meer een verbeterde Chord ID-functie en een nieuw Producer Project, terwijl Pixelmator Pro nog beter samenwerkt met de andere apps. Zo kun je afbeeldingen of videoframes rechtstreeks vanuit andere Apple-apps in Pixelmator Pro openen om ze verder te bewerken, zonder eerst bestanden te exporteren.

Ook Pages, Numbers en Keynote zijn bijgewerkt

Niet alleen de professionele apps krijgen nieuwe mogelijkheden. Ook Pages, Numbers en Keynote zijn bijgewerkt en profiteren van de verbeterde integratie met Creator Studio. Zo kun je afbeeldingen vanuit deze apps direct openen in Pixelmator Pro. Daarnaast krijgen Creator Studio-abonnees toegang tot extra AI-functies waarmee het maken en aanpassen van documenten, spreadsheets en presentaties sneller verloopt.

Apple heeft ook Final Cut Camera vernieuwd. De camera-app werkt beter samen met de overige creatieve apps van Apple en krijgt daarnaast diverse verbeteringen om het opnemen en bewerken van videobeelden verder te stroomlijnen. Naast de nieuwe Creator Studio-functies bevatten alle updates ook algemene verbeteringen en bugfixes die voor iedere gebruiker beschikbaar zijn.

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Beschikbaarheid

De updates voor Creator Studio, Pages, Numbers, Keynote, Final Cut Camera, Final Cut Pro, Logic Pro en Pixelmator Pro zijn vanaf nu beschikbaar. Voor de nieuwe AI-functies en andere premium mogelijkheden is wel een Apple Creator Studio-abonnement vereist. De overige verbeteringen zijn gratis te downloaden via updates in de App Store.

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