iCulture Vandaag: dit was maandag 8 maart 2021

Apple bracht vandaag diverse software-updates uit, allemaal met belangrijke beveiligingsupdates. We zijn daardoor aanbeland bij iOS 14.4.1 en iPadOS 14.4.1, maar ook voor Apple Watch en Mac kan je updates installeren. We delen ook ons enthousiasme over een nieuwe Apple TV en waarom we ernaar uitkijken, ook al moeten we nog afwachten wat er allemaal in komt. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Deze slimme stekkers en stekkerdozen met HomeKit zijn er allemaal.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nu ook meldingen van de klantenservice krijgen.

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een aantal schermen is opnieuw ontworpen, waaronder het Instellingen-scherm.