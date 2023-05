Met de Skylight-app mis je nooit meer de mooiste zonsondergangen voor je foto’s

Skylight is een nieuwe app van de makers van camera-app Halide die informatie geeft over mooie zonsondergangen en de zogenaamde Golden Hour.

De zonsondergang of golden hour levert vaak mooie foto’s op. Met een ondergaande zon en de oranje-rode gloed die daar vanaf komt, zien foto’s er soms magisch uit. Zeker bij een mooie lente- of zomerdag, waarbij de lucht helder is en de zon de ruimte heeft om te schijnen, kan het prachtige foto’s opleveren. Maar hoe weet je nou van tevoren wanneer de zonsondergang er fotogeniek uit ziet? Daarvoor hebben de makers van Halide de app Skylight gemaakt.



Skylight app: wanneer is de zonsondergang het mooist?

Skylight is dus geen camera-app waarmee je tips, trucs en tools krijgt waarmee je mooie foto’s kan maken. De app geeft alleen info over mooie zonsondergangen en golden hours. Je ziet niet alleen wanneer dit precies is, maar ook hoe mooi de zonsondergang precies is. Daarvoor gebruikt de app allerlei weersvoorspellingen en data. Daarbij past de weergave van de app zich ook op visueel aspect aan. De kleurstelling en icoontjes passen daardoor bij de geplande zonsondergang.

Hoewel de app op allerlei manieren gebruikt kan worden, is het vooral een handige tool voor iedereen die graag mooie foto’s van de zonsondergang en golden hour maakt. Ook krijg je daarmee beter inzicht in de lichtsituatie voor na de zonsondergang, wat mogelijk weer van pas komt bij het maken van mooie avondfoto’s. De app biedt dus vooral een snelle blik in de weerssituatie rondom zonsondergang en heeft daarmee wel een vrij beperkte doelgroep. De app ondersteunt ook widgets voor je beginscherm en toegangsscherm.

Omdat de app gebruikt maakt van allerlei bronnen voor het verzamelen van de weerdata en daar lopende kosten mee gemoeid zijn, loopt de Skylight app zelf ook met een betaald lidmaatschap. De app kost normaal gesproken €2,99 per maand (nu tijdelijk €1,99 per maand om de komst te vieren) of €9,99 per jaar. Daarmee is de app voor wat je ermee kan wel behoorlijk prijzig, maar dat zijn we van de makers van Halide wel een beetje gewend.