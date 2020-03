Marshall Uxbridge Voice is een minispeaker met AirPlay 2

Marshall Uxbridge met AirPlay 2

Marshall’s Uxbridge Voice werkt met Bluetooth en Wi-Fi en wordt niet door Marshall zelf gemaakt, maar onder licentie door Zound Industries. Nieuw is de ondersteuning voor AirPlay 2, maar je kunt het ook gebruiken met Spotify Connect. Vanaf 8 april ligt ‘ie in de winkel voor €199. Ook nieuw is het feit dat de bediening nu plaatsvindt met een serie langgerekte knoppen, terwijl Marshall eerder koos voor knoppen met het uiterlijk van een gitaarversterker. Bovenop zitten nu drie goudkleurige stroken, die je kunt gebruiken voor volume, bass en treble. Er is ook een Play/Pause-knop en een aparte fysieke knop om de microfoon uit te schakelen, zodat Alexa niet kan meeluisteren. Die microfoon is trouwens zo gemaakt, dat je ook van de andere kant van de kamer een opdracht kunt schreeuwen om boven de muziek uit te komen.



De ondersteuning van AirPlay 2 houdt in dat je de Marshall Uxbridge Voice kunt koppelen met andere speakers tot een multiroom-systeem. Het lijkt er echter niet op dat je een stereopaar kunt maken.

Aparte versie voor Google

Gebruik je Google Assistent, dan kun je beter tot juni 2020 wachten. Dan komt er namelijk een speciale Google Assistent-versie van de Uxbridge uit. Het gaat dus om een aparte versie van de speaker. Concurrent Sonos pakte het anders aan: zij brachten een firmware-update voor bestaande speakers uit om ondersteuning voor Google Assistent toe te voegen, maar bij Marshall moet je hiervoor een compleet nieuwe speaker aanschaffen. Helemaal verrassend is dat niet, ant bij de eerste twee speakers die Alexa ondersteunden (Stanmore II en Acton II) werd ook een speciaal model uitgebracht.

Wat het uiterlijk betreft doet de Uxbridge nog steeds denken aan een klassieke gitaarversterker. In dit geval gaat het wel om een miniatuur-versterker, met afmetingen van 17 bij 13 centimeter. Je kunt kiezen uit zwart of wit. De frequentierespons is 54Hz en de speaker levert 96 dB op één meter afstand, wat luid genoeg is voor een doorsnee kamer. Vanaf 9 april ligt ‘ie in de winkel. De Google Assistent-variant is vanaf 11 juni verkrijgbaar.

