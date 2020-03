NU.nl gebruik je misschien al voor het laatste nieuws, maar je vindt er nu ook een verbeterd weerbericht. De weersinformatie in de NU.nl-app is op de schop gegaan na feedback van gebruikers.

Het stikt van de weerapps op de iPhone en iPad, maar ook nieuwsapps hebben vaak een apart blokje voor het huidige weerbericht. In de NU.nl-app was dit altijd een aparte webpagina die ingeladen werd, maar in versie 9.14 is dit aangepast. Het bekijken van het weerbericht gaat niet alleen soepeler, want je kan nu ook het bericht op jouw locatie bekijken.



NU.nl toont weer op jouw locatie

Om het weerbericht op jouw locatie te krijgen, moet je de app wel toestemming geven om jouw locatie op te halen. Behalve voor het weerbericht wordt dit ook gebruikt voor lokaal nieuws en om advertenties beter af te stemmen. Eventueel kun je de app in iOS 13 ook één sessie toestemming geven tot jouw locatie, als je alleen eenmalig wil weten hoe het weer op jouw locatie wordt.

Zodra je toestemming tot je locatie geeft, kun je ook het weerbericht per uur bekijken voor de komende 24 uur. Daarnaast is er een neerslaggrafiek, regenradar en algehele weersvoorspelling voor de middag, avond, nacht en ochtend op de pagina te vinden. De app geeft ook cijfers voor activiteiten die je met het huidige weer kunt doen. Tot slot is er een voorspelling voor de komende vijf dagen te zien. Wil je verder vooruit kijken, dan wordt je doorgestuurd naar de website van Weerplaza. Het weerbericht in de NU.nl-app is namelijk een samenwerking tussen NU.nl en Weerplaza.

De functie is naar eigen zeggen toegevoegd na onderzoek onder gebruikers van de NU.nl-app. Zij gaven aan behoefte te hebben aan het weerbericht op eigen locatie en dat is nu dus toegevoegd. Naast het weer bekijk je in de NU.nl-app ook nog een tv-gids, verkeersinformatie en de aandelen. Bij deze rubrieken gaat het nog wel om webpagina’s.