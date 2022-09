We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Mike

Te zien bij: Disney+

Mike vertelt het dynamische en controversiële verhaal van Mike Tyson. De serie verkent de tumultueuze ups en downs van Tyson’s bokscarrière en persoonlijke leven – van een geliefde mondiale atleet tot een paria en weer terug. De serie richt de lens op Mike Tyson en onderzoekt klasse, ras, roem en de kracht van media, vrouwenhaat, de welvaartskloof, de belofte van de American Dream en uiteindelijk de rol van het publiek bij het vormgeven van Mike’s verhaal.

Santo (S01)

Te zien bij: Netflix

Twee agenten moeten leren samenwerken om ’s werelds meest gezochte drugsdealer te pakken te krijgen, wiens gezicht nooit is onthuld.

Yesterday

Te zien bij: Netflix

Jack Malik was slechts een worstelende songwriter…maar dat was gisteren. Na een mysterieuze stroomstoring ontdekt hij dat hij de enige persoon op aarde is die zich The Beatles kan herinneren! Wanneer Jack razendsnel beroemd wordt door de Fab Four’s nummers uit te brengen als zijn eigen, riskeert hij Ellie te verliezen — de enige persoon die van hem hield en in hem geloofde vanaf het begin.

The Brave Ones (S01)

Te zien bij: Netflix

Een almachtige godin reïncarneert als een jonge vrouw en moet haar goddelijke krachten gebruiken om de dood van haar zus te wreken en haar familie te beschermen van de ondergang.

Witnesses (S01 en S02)

Te zien bij: HBO Max

Een jonge vrouwelijke detective moet een zaak leiden en zich verdiepen in het mysterieuze verleden van haar partner om deze zaak op te lossen.

A Private Affair (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Aan het eind van de jaren veertig in Galicië gaat Marina Quiroga (Aura Garrido), een moedige jonge vrouw uit de betere klasse met de bezieling van een politieagent, op jacht naar de seriemoordenaar die de stad al maandenlang achtervolgt, en ze doet dat met de hulp van haar trouwe butler, Hector (Jean Reno). Een discrete en behulpzame man die door zijn fijngevoeligheid en durf altijd in het middelpunt van het onderzoek staat. Samen zullen ze tegen alle obstakels opboksen om dit te bereiken en noch de gendervooroordelen van die tijd, noch het verzet van de nieuwe commissaris of de pogingen van Marina’s moeder om haar uit te huwelijken, zullen hen ervan weerhouden om uiteindelijk de waarheid te achterhalen.

The Grand Tour Presents :A Scandi Flick

Te zien bij: Amazon Prime Video

In hun eerste post-pandemische road trip trekken Jeremy, Richard en James naar de ijzige wildernis van de Scandinavische poolcirkel. Aan het stuur van hun drie favoriete rallyauto’s beginnen de mannen aan een stormachtig avontuur langs onderzeeërbases uit de Koude Oorlog, racecircuits op bevroren meren, ongelukken en chaos in skioorden, terwijl ze hun zelfgebouwde huizen van de kust van Noorwegen naar de Russische grens slepen.

The Handmaid’s Tale (S01)

Te zien bij: Videoland

In de totalitaire staat Gilead zijn vrouwen staatseigendom. De weinige vruchtbare vrouwen moeten als dienstmaagd kinderen baren. Dit is ook het lot van June. Haar missie is: overleven en haar afgenomen dochter terugvinden.

Memory

Te zien bij: Pathé Thuis

Een huurmoordenaar ontdekt dat hij een doelwit is geworden nadat hij weigert een klus te klaren voor een gevaarlijke criminele organisatie. Een remake van de Belgische film ‘The Memory of a Killer’ uit 2003.