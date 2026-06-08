De nieuwste versie van macOS is aangekondigd. macOS 27 krijgt ook een nieuwe bijnaam: Golden Gate. Lees hier wat er nieuw is.

Ook voor de Mac heeft Apple op WWDC 2026 wat nieuws. In macOS 27 zitten nieuwe functies, maar Apple maakt ook werk van stabiliteitsverbeteringen. We bespreken de belangrijkste nieuwe zaken.

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macOS 27 in het kort

macOS Golden Gate lijkt op het oog op een wat kleinere update, maar het is in onze ogen wel een belangrijke. De update focust veel op kleine verbeteringen in het design en de stabiliteit van het systeem.

Verbeteringen voor stabiliteit

De grootste verbeteringen in macOS Golden Gate zitten in de prestaties. Eén daarvan zit in Spotlight, de zoekfunctie van de Mac. Apple heeft de achterliggende techniek een opfrisbeurt gegeven, waardoor je sneller kunt zoeken. Zoeken in de Mail-app gaat ook sneller.

Verbeterd design van Liquid Glass

Apple luistert naar feedback, zo luidt het tijdens de keynote. Daarom kun je vanaf macOS Golden Gate zelf de doorzichtigheid van Liquid Glass instellen. Daarnaast zijn er wat subtielere verbeteringen. Zo zijn de hoeken van apps vanaf deze update allemaal hetzelfde. In macOS Tahoe is dat nog niet het geval.

Nieuwe Siri AI-functie

Ook de Mac krijgt ondersteuning voor Siri AI. Met Spotlight kun je gewoon je verzoek aan Siri typen. De Mac herkent dat het voor Siri bedoeld is en je krijgt het antwoord in Spotlight. Omdat Siri AI weet wat er op je scherm staat, kun je hier gewoon vragen over stellen. Meerdere bestanden selecteren maakt het mogelijk om de bronnen voor Siri af te kaderen voor een beter resultaat.

Uniek op de Mac is dat je een deel van je scherm kunt selecteren om het op te zoeken. Hiervoor maakt de Mac gebruik van Visual Intelligence.

Voor Siri AI op de Mac heb je een Mac met minimaal een M3-chip nodig.

Geschikte toestellen

Het is eigenlijk geen verrassing dat sommige Macs geen nieuwe functies meer krijgen. Apple kondigde vorig jaar al aan dat macOS Tahoe de laatste versie met Intel-ondersteuning was. Vanaf macOS 27 is het over en uit met Intel. Alle Macs met een Apple Silicon-processor krijgen wel de nieuwe update.

Bekijk ook Geen Intel meer: macOS 27 verschijnt vermoedelijk voor deze Macs Het Intel-tijdperk komt nu echt ten einde. Met ingang van macOS 27 zal de update alleen nog beschikbaar zijn voor Apple Silicon-modellen. Dit zijn de verwachte geschikte toestellen van macOS 27.

macOS 27 beschikbaarheid

De eerste ontwikkelaarsbeta van macOS 27 komt vanavond. Softwareontwikkelaars kunnen hiermee hun apps klaarstomen voor de grote release in het najaar. Over anderhalf tot twee maanden volgt er ook een publieke beta. Voor de uiteindelijke versie moet je nog even wachten, want die verwachten we in september.

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