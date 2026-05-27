De nieuwste beta voor macOS Tahoe 26.6 is uit. Wat is er nieuw in deze beta en wanneer kun je de update verwachten? Alles wat we weten over de beta van macOS Tahoe 26.6 lees je hier.

Kort na de release van macOS Tahoe 26.5 is Apple alweer begonnen met macOS Tahoe 26.6, dat momenteel in de betafase zit. In deze versie test Apple diverse nieuwe verbeteringen en verfijningen. In dit artikel houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de macOS Tahoe 26.6‑beta.

Meest recente macOS Tahoe 26.6 beta

26 mei 2026 – Apple heeft de eerste beta van macOS Tahoe 26.6 uitgebracht voor ontwikkelaars. In deze update draait het vooral om verbeteringen achter de schermen.

macOS Tahoe 26.6 beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

De publieke betaversie van macOS Tahoe 26.6 is nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, kunnen testers zich aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Tijdlijn macOS Tahoe 26.6 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 26.6-beta’s:

macOS Tahoe 26.6 Beta 1: 26 mei 2026 (verschenen; buildnummer 25G5028f)

macOS Tahoe 26.6 definitief: juli 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.