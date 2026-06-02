macOS Tahoe 26.5.1 is uit: deze update lost een probleem bij M5 Macs op

Apple bracht dit voorjaar diverse nieuwe Macs uit, waarvan een aantal voorzien zijn van de nieuwste M5-chip. Deze nieuwste generatie chips biedt prestatievoordelen, waarbij vooral de MacBook Pro-uitvoeringen met M5 Pro- en M5 Max-chip hoge ogen gooien. Maar toch was er bij deze modellen een specifiek probleem. Gelukkig heeft Apple dat nu opgelost met macOS Tahoe 26.5.1.

macOS Tahoe 26.5.1 beschikbaar

De nieuwste update voor de M5 Macs is speciaal gericht op zakelijk gebruik. Door een probleem konden deze modellen namelijk onverwacht worden uitgeschakeld als er gebruikgemaakt wordt van netwerkuitbreidingen voor contentfiltering. Dus als een bedrijf op zakelijke Macs bepaalde regels heeft ingesteld voor welke websites wel en niet bezocht mogen worden, kon dat resulteren in onverwachte uitschakeling. Met deze update wordt dat opgelost.

In macOS Tahoe 26.5.1 zijn voor zover bekend geen andere problemen opgelost. Apple heeft ook geen verbeteringen aan de beveiliging doorgevoerd. Toch heeft Apple macOS Tahoe 26.5.1 beschikbaar gesteld voor alle huidige Macs, dus ook oudere modellen met bijvoorbeeld een M2-chip.

Releasenotes macOS Tahoe 26.5.1

Deze update verhelpt een probleem voor zakelijke gebruikers, waarbij Mac-computers met een M5-chip onverwacht konden worden uitgeschakeld bij het gebruik van bepaalde netwerkuitbreidingen voor contentfiltering.

macOS Tahoe 26.5.1 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.5.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.