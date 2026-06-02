macOS Tahoe 26 Update

macOS Tahoe 26.5.1 is uit: deze update lost een probleem bij M5 Macs op

Apple heeft macOS Tahoe 16.5.1 uitgebracht. Deze nieuwe Mac-update is speciaal bedoeld voor de nieuwste Macs met M5-chip.
Apple bracht dit voorjaar diverse nieuwe Macs uit, waarvan een aantal voorzien zijn van de nieuwste M5-chip. Deze nieuwste generatie chips biedt prestatievoordelen, waarbij vooral de MacBook Pro-uitvoeringen met M5 Pro- en M5 Max-chip hoge ogen gooien. Maar toch was er bij deze modellen een specifiek probleem. Gelukkig heeft Apple dat nu opgelost met macOS Tahoe 26.5.1.

macOS Tahoe 26.5.1 beschikbaar

De nieuwste update voor de M5 Macs is speciaal gericht op zakelijk gebruik. Door een probleem konden deze modellen namelijk onverwacht worden uitgeschakeld als er gebruikgemaakt wordt van netwerkuitbreidingen voor contentfiltering. Dus als een bedrijf op zakelijke Macs bepaalde regels heeft ingesteld voor welke websites wel en niet bezocht mogen worden, kon dat resulteren in onverwachte uitschakeling. Met deze update wordt dat opgelost.

In macOS Tahoe 26.5.1 zijn voor zover bekend geen andere problemen opgelost. Apple heeft ook geen verbeteringen aan de beveiliging doorgevoerd. Toch heeft Apple macOS Tahoe 26.5.1 beschikbaar gesteld voor alle huidige Macs, dus ook oudere modellen met bijvoorbeeld een M2-chip.

Releasenotes macOS Tahoe 26.5.1

Deze update verhelpt een probleem voor zakelijke gebruikers, waarbij Mac-computers met een M5-chip onverwacht konden worden uitgeschakeld bij het gebruik van bepaalde netwerkuitbreidingen voor contentfiltering.

macOS Tahoe 26.5.1 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.5.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.

  2. Klik op Algemeen > Software-update.

  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

