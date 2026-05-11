macOS Tahoe 26.5 is nu voor iedereen uit: bugfixes en een nieuwe functie
Terwijl Apple in macOS Tahoe 26.4 eerder dit voorjaar nog wat nieuwe functies toevoegde, heeft Apple het met macOS Tahoe 26.5 wat rustiger aan gedaan. De releasenotes spreken alleen over bugfixes, maar er is toch nog een nieuwe functie opgedoken. Dit is er nieuw in macOS 26.5, dat nu uit is voor de Mac.
macOS Tahoe 26.5 beschikbaar
De update voegt op de Mac mini, Mac Studio en iMac nieuwe mogelijkheden toe voor mensen die vanwege toegankelijkheid bepaalde schakelaccessoires gebruiken. Met de nieuwe functie kun je via deze accessoires een Mac uitschakelen of herstarten. Je vindt dit bij de instelling Energie op de eerder genoemde Mac-desktop modellen.
Verder brengt de update verbeterde beveiliging en algemene bugfixes, zonder dat deze door Apple specifiek benoemd worden. De update zorgt er in ieder geval voor dat alles goed blijft werken in combinatie met iOS 26.5 en iPadOS 26.5.
Releasenotes macOS 26.5
Deze update bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac
macOS Tahoe 26.5 downloaden
Je downloadt macOS Tahoe 26.5 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:
- Ga naar Systeeminstellingen.
- Klik op Algemeen > Software-update.
- De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.
Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.
macOS Tahoe
macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.