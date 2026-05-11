Mac-gebruikers kunnen updaten naar macOS Tahoe 26.5. In deze update draait het vooral om bugfixes, maar er zit ook wat nieuws in.

Terwijl Apple in macOS Tahoe 26.4 eerder dit voorjaar nog wat nieuwe functies toevoegde, heeft Apple het met macOS Tahoe 26.5 wat rustiger aan gedaan. De releasenotes spreken alleen over bugfixes, maar er is toch nog een nieuwe functie opgedoken. Dit is er nieuw in macOS 26.5, dat nu uit is voor de Mac.

macOS Tahoe 26.5 beschikbaar

De update voegt op de Mac mini, Mac Studio en iMac nieuwe mogelijkheden toe voor mensen die vanwege toegankelijkheid bepaalde schakelaccessoires gebruiken. Met de nieuwe functie kun je via deze accessoires een Mac uitschakelen of herstarten. Je vindt dit bij de instelling Energie op de eerder genoemde Mac-desktop modellen.

Verder brengt de update verbeterde beveiliging en algemene bugfixes, zonder dat deze door Apple specifiek benoemd worden. De update zorgt er in ieder geval voor dat alles goed blijft werken in combinatie met iOS 26.5 en iPadOS 26.5.

Releasenotes macOS 26.5

Deze update bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac

macOS Tahoe 26.5 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.5 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.