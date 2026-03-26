macOS Tahoe 26.4 brengt de bekende melding voor een trage lader naar je MacBook. Zo wordt het inzichtelijk of je wel een geschikte lader gebruikt.

Vind je dat je MacBook soms wel érg langzaam oplaadt? In macOS 26.4 heeft Apple een nieuwe functie toegevoegd die precies dat inzichtelijk maakt. Dankzij een nieuwe Trage lader-indicator zie je direct of je lader te weinig vermogen levert en je Mac daardoor trager oplaadt dan zou moeten.

Zo weet je of je een trage lader gebruikt

De nieuwe melding vind je in het Batterij-gedeelte van de systeeminstellingen in macOS Tahoe 26.4 en nieuwer. Zodra je een oplader gebruikt die niet voldoet aan Apple’s minimaal aanbevolen wattage voor jouw MacBook, verschijnt de waarschuwing ‘Slow Charger’ in het batterijstatusmenu en boven de batterijgrafiek. Zo weet je meteen dat het slimmer is om een andere oplader of kabel te gebruiken als je sneller op wilt laden.

Gebruik je een goedkopere of oudere oplader met minder vermogen, dan laadt je MacBook wel op, maar dus merkbaar langzamer – en dat maakt macOS nu expliciet duidelijk. Zie je de trage lader-melding verschijnen, dan is het een teken dat je beter een andere adapter kunt kiezen, bijvoorbeeld een snellere usb‑c‑lader met voldoende wattage.

De melding voor de trage lader in macOS Tahoe 26.4 (via 9to5Mac)

De functie is vooral handig bij modellen zoals de MacBook Neo en oudere MacBooks, die uitsluitend usb‑c-poorten hebben en daardoor volledig afhankelijk is van usb‑c‑laders. Gebruik je meerdere usb‑c‑adapters in huis, dan zie je zo meteen welke te weinig vermogen levert. Zeker nu er bij MacBooks standaard geen lichtnetadapter meer wordt meegeleverd, wil je natuurlijk wel de juiste oplader gebruiken voor jouw model. In onze gids leggen we uit welke lader je het beste kunt aanschaffen voor jouw MacBook.

Geen compleet nieuwe functie

Deze functie is echter niet helemaal nieuw. Eerder in 2025 verscheen dezelfde optie al op de iPhone. Sindsdien kun je op je iPhone precies zien of je een trage lader gebruikt of een geschikte adapter die voldoende vermogen levert. Dat maakt het gemakkelijker om te controleren of je oplader wel het maximale uit je device haalt en helpt voorkomen dat je onnodig lang moet wachten tot de batterij is opgeladen.

