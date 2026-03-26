Poorten MacBook Neo

macOS Tahoe 26.4 brengt een bekende iOS-functie naar je Mac

Nieuws Mac en macOS
macOS Tahoe 26.4 brengt de bekende melding voor een trage lader naar je MacBook. Zo wordt het inzichtelijk of je wel een geschikte lader gebruikt.
Sasha Koevoets -

Vind je dat je MacBook soms wel érg langzaam oplaadt? In macOS 26.4 heeft Apple een nieuwe functie toegevoegd die precies dat inzichtelijk maakt. Dankzij een nieuwe Trage lader-indicator zie je direct of je lader te weinig vermogen levert en je Mac daardoor trager oplaadt dan zou moeten.

Zo weet je of je een trage lader gebruikt

De nieuwe melding vind je in het Batterij-gedeelte van de systeeminstellingen in macOS Tahoe 26.4 en nieuwer. Zodra je een oplader gebruikt die niet voldoet aan Apple’s minimaal aanbevolen wattage voor jouw MacBook, verschijnt de waarschuwing ‘Slow Charger’ in het batterijstatusmenu en boven de batterijgrafiek. Zo weet je meteen dat het slimmer is om een andere oplader of kabel te gebruiken als je sneller op wilt laden.

Gebruik je een goedkopere of oudere oplader met minder vermogen, dan laadt je MacBook wel op, maar dus merkbaar langzamer – en dat maakt macOS nu expliciet duidelijk. Zie je de trage lader-melding verschijnen, dan is het een teken dat je beter een andere adapter kunt kiezen, bijvoorbeeld een snellere usb‑c‑lader met voldoende wattage.

macOS Tahoe 26.4 trage lader
De melding voor de trage lader in macOS Tahoe 26.4 (via 9to5Mac)

De functie is vooral handig bij modellen zoals de MacBook Neo en oudere MacBooks, die uitsluitend usb‑c-poorten hebben en daardoor volledig afhankelijk is van usb‑c‑laders. Gebruik je meerdere usb‑c‑adapters in huis, dan zie je zo meteen welke te weinig vermogen levert. Zeker nu er bij MacBooks standaard geen lichtnetadapter meer wordt meegeleverd, wil je natuurlijk wel de juiste oplader gebruiken voor jouw model. In onze gids leggen we uit welke lader je het beste kunt aanschaffen voor jouw MacBook.

Bekijk ook
MacBook Air 2022 met MagSafe.

Welke oplader voor jouw MacBook? Zoveel watt heb je nodig (en koopadvies voor bij je nieuwe MacBook)

Welke oplader is geschikt voor jouw MacBook? Hoe weet je hoeveel Watt jouw MacBook nodig heeft? En welke oplader bij een nieuwe MacBook Air kun je het beste kiezen? We zetten de beschikbare MacBook opladers voor je op een rijtje, zodat je weet welke geschikt is voor jouw MacBook en welke bij jou past.

Geen compleet nieuwe functie

Deze functie is echter niet helemaal nieuw. Eerder in 2025 verscheen dezelfde optie al op de iPhone. Sindsdien kun je op je iPhone precies zien of je een trage lader gebruikt of een geschikte adapter die voldoende vermogen levert. Dat maakt het gemakkelijker om te controleren of je oplader wel het maximale uit je device haalt en helpt voorkomen dat je onnodig lang moet wachten tot de batterij is opgeladen.

Bekijk ook
iPhone 15 Pro Thunderbolt kabel

Zo check je in de instellingen of je een trage iPhone-oplader gebruikt

Met een breed scala aan mogelijkheden is het lastig om te zien wat de juiste oplader is. In deze tip laten we je zien hoe je in iOS kan zien of je iPhone op de optimale manier oplaadt of dat je een trage oplader gebruikt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

Ook interessant

macOS Tahoe 26 Update

Nieuws 1 reactie
Uitleg
macOS Tahoe 26 beta

Nieuws
MacBook Neo lifestyle

Nieuws
iPhone 17e MagSafe

Nieuws
macOS Tahoe 26 Update

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

