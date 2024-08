Apple heeft het liefst dat je op de Mac apps download en installeert uit de App Store, omdat je dan weet dat het veilig is. Maar het aanbod buiten de App Store is misschien wel veel groter. Dat is op de Mac gewoon toegestaan, maar Apple heeft met Gatekeeper wel allerlei maatregelen om te checken dat de apps die je installeert veilig zijn. Maar soms kan Gatekeeper zo’n app blokkeren, zelfs als deze wel veilig is. Deze blokkade was altijd relatief gemakkelijk te omzeilen, maar vanaf macOS Sequoia gaat dat niet meer zo eenvoudig.

Strengere blokkade Gatekeeper in macOS Sequoia

Apple heeft het liefst dat ontwikkelaars hun apps laten signeren en zorgen voor notarisatie. Daarmee weet Apple dat een app veilig is, bijvoorbeeld omdat het van een bekende ontwikkelaar afkomstig is. Heeft een app notarisatie en is deze gesigneerd, dan zal Gatekeeper de app niet blokkeren. Maar ontbreekt dit, dan komt de beveiliging in actie en wordt de installatie in eerste instantie geblokkeerd. In macOS Sonoma en ouder is het relatief eenvoudig om dit te omzeilen, doordat je met de rechtermuisknop de blokkade kon opheffen.

Maar deze truc werkt vanaf macOS Sequoia niet meer, zo laat Apple in een update voor ontwikkelaars weten. Wil je dan toch een app installeren die door Gatekeeper tegengehouden wordt, dan zul je naar Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging moeten gaan en daar de software te controleren. Je kan via deze weg alsnog een geblokkeerde app installeren, maar niet voordat je zelf dus de beveiligingsinfo gecheckt hebt.

Dit maakt het dus omslachtiger om bepaalde apps te installeren. Hoewel Apple dit niet zelf aangeeft, lijkt de voornaamste reden te zijn om gebruikers te beschermen. Echter is het maar de vraag of dit wel zo effectief is, aangezien de gebruikers die nu nog met de rechtermuisknop dit toch al bewust doen. De wijziging maakt het proces alleen maar omslachtiger.