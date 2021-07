Ben je thuiswerker en kun je vaak niet de juiste software vinden? Setapp heeft een collectie 'work from home' samengesteld in samenwerking met Yac.

Setapp helpt met thuiswerken

Setapp biedt een collectie software voor een maandelijks bedrag. Omdat er inmiddels meer dan 200 apps in staan is het lastig om de juiste oplossing te vinden. Vandaar dat er collecties zijn gemaakt met als nieuwkomer nu de ‘Yak Remote Work Pack’. Dit bestaat uit de apps Newton, Bartender, Meeter, Paste, Filepane, Be Focused, ToothFairy, BetterZip, Gifox, Yoink, Ohtipi, Serenity, Backtrack, Sip en Yac. De vier laatstgenoemde zijn helemaal nieuw in Setapp.



Het team van Yac gebruikte Setapp om productief te blijven tijdens de lockdown, terwijl iedereen op afstand werkte. Met apps van Yac en de al bestaande apps van Setapp is nu deze collectie samengesteld zodat je in één keer klaar bent voor de meest voor de hand liggende kantoortaken.

De collecties in Setapp zijn kant en klare verzamelingen met apps rondom een bepaalde taak of rondom een bepaald probleem. Denk daarbij om je werk beter organiseren of veilig internetten. Er zijn nu 16 Setapp Collections, die allemaal deel uitmaken van het standaard abonnement van een tientje per maand.