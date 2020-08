In deze review van de MX Master 3 voor Mac lees je over onze ervaringen met deze muis, die speciaal voor de Mac is aangepast.

Logitech MX Master 3 voor Mac

Eerder hebben we de MX Keys voor Mac besproken, een speciaal toetsenbord voor de Mac. Bij zo’n toetsenbord kun je je wel voorstellen waarom aanpassingen zijn gedaan voor Mac-gebruikers, omdat sommige toetsen (denk aan Control/Option/Command) net iets anders zijn. Is dat bij een muis ook nodig, of is het meer een marketinggrapje? In deze review vertellen we wat er nou typisch Mac is aan de MX Master 3, die in de universele versie voor €99 bij Amac in de schappen ligt. De Mac-versie is nog maar op weinig plekken verkrijgbaar, maar is binnenkort wel voor €109 bij Coolblue te vinden.



Logitech MX Master 3 voor Mac in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze muis:

Geavanceerde muis met veel programmeermogelijkheden

Ergonomisch design

MagSpeed magnetisch scrollwieltje + horizontaal scrollwiel

App-specifieke profielen

3 minuten laden betekent 8 uur werken

70 dagen batterijduur

Opladen via USB-C (kabel meegeleverd)

Verkrijgbaar in spacegrijs

4000 dpi tracking

Werkt op elk oppervlak, zelfs glas

Verkrijgbaar vanaf €99

De MX Master heeft onder computergebruikers een bijna legendarische status opgebouwd. Voor Apple-gebruikers is het idee misschien even wennen: het is zo normaal dat je voor Apple’s toetsenborden en muizen kiest, dat je misschien wat huivert van een muis die eigenlijk voor pc-gebruikers is bedoeld. Als je je over die eerste aarzeling heen zet, ontdek je echter dat dit soort multifunctionele muizen veel meer te bieden hebben dan die van Apple. Sommige dingen zijn ook nét even handiger. Zo moet je de Magic Mouse op z’n rug leggen om te laden, terwijl je bij de Logitech-muis gewoon de meegeleverde USB-C-kabel erin kan steken, zodat je kunt doorwerken tijdens het laden.

Qua prijs scheelt het niet zoveel, beide muizen kosten rond de 100 euro. Wel kan ik me voorstellen dat de echte Apple-purist alles in dezelfde stijl wil hebben en daarom nog liever een Magic Mouse-kloon gebruikt dan een muis die er totaal anders uitziet. Logitech heeft in ieder geval wel een poging gedaan om het goed bij je Apple-producten e laten passen, door spacegrijs geanodiseerd aluminium zo goed mogelijk na te bootsen in kunststof.

Design van de Logitech MX Master 3 voor Mac

De MX Master 3 voor Mac heeft een bekend design, vergelijkbaar met de MX Master 2S die we eerder gebruikten. Alleen op kleine details zijn er wat aanpassingen aangebracht. De muis is duidelijk groter dan die van Apple en ligt ergonomisch in de hand. Daardoor voelt het natuurlijker en comfortabeler om de muis vast te houden. De vele knoppen en wieltjes kunnen aanvankelijk wat imponeren, maar als je de tijd neemt om ze te ontdekken zul je zien dat er veel handige functies mee mogelijk zijn. De functies zijn afhankelijk van de toepassing die je gebruikt.

Zo heb ik ingesteld dat als je de scrollknop bovenop indrukt, macOS de toetscombinatie Command+W uitvoert. Zo kan ik supersnel venster of tabbladen sluiten.

Uiteraard vind je de standaard linker- en rechtermuisknoppen bovenop. Daartussen vind je het metalen scrollwieltje, de Magspeed. Deze wordt aangestuurd door magneten en rolt daardoor wat zwaarder dan je gewend bent bij een muis. Tijdens het draaien voel je merkbare klikjes. De muis bevindt zich dan in precision mode, waarbij je heel nauwkeurig iets kunt aanwijzen.

Je kunt dit ook uitschakelen en merkt dan helemaal geen weerstand meer. Dit kan handig zijn als je heel snel door een lange webpagina wilt bladeren. Om te wisselen tussen beide draaimethoden druk je op de knop bovenop de muis. De muis zelf is gemaakt van kunststof, maar de scrollwieltjes (het zijn er twee) zijn gemaakt van metaal, met ribbels zodat je meer grip hebt.

Aan de linkerkant zit nog een ander metalen wieltje, die wat meer weerstand geeft. Je kunt dit wieltje bijvoorbeeld gebruiken om horizontaal te scrollen in een spreadsheet. Ook kun je het gebruiken om tussen apps te wisselen of om in Safari naar een ander tabblad te gaan. Ben je gewend om multitouch-gebaren te maken op het oppervlak van de Magic Mouse, dan is het wel even wennen. Je zult veel meer gebruik moeten maken van de (programmeerbare) knoppen, waarvan er nog twee extra bij je duim zitten. Je kunt deze gebruiken om vooruit en achteruit te bladeren, of voor undo/redo. Wil je extra functies toewijzen, dan zul je dat via de speciale software moeten doen. Verder zit er nog een knop verwerkt onder het matje waar je je duim op legt.

Aan de onderkant vind je de knop 1/2/3 om tussen de drie gekoppelde Bluetooth-apparaten te wisselen. Dit kunnen meerdere Macs zijn, maar nu iPadOS cursorbediening heeft gekregen zal het steeds vaker een iPad zijn. Het wisselen tussen apparaten gaat moeiteloos, al moeten we nog steeds wel wat wennen aan het idee dat je de iPad met een muispijltje kunt bedienen. Mijn vinger wil steeds naar het scherm om direct aan te wijzen. Met de knoppen kun je klikken en rechtsklikken, niet veel meer.

Een mooie belofte van Logitech is dat deze muis op elk oppervlak werkt, zelfs glas. Dat wilden we uiteraard meteen even proberen, voor het geval je in een hotel of iets dergelijks aan een glazen tafel moet werken en geen muismat bij de hand hebt. Dit werkte inderdaad, ook op helder glas en verticaal tegen een raam (geen idee waarom je dit zou willen, maar het kan).

Speciale Mac-versie: nodig of niet?

Maar waarom een speciale versie voor de Mac? Als je de tabel op de website van Logitech bekijkt, zie je slechts een paar verschillen:

Kleuren: spacegrijs vs. grijs en grafiet

Oplaadkabel: USB-C-naar-USB-C vs. USB-C-naar-USB-A

USB-dongle: geen USB-modus op Mac-versie

De Mac-versie werkt alleen via Bluetooth, terwijl je bij de universele versie ook een USB-A-dongle krijgt voor een andere draadloze verbinding. Bij de universele versie krijg je dus eigenlijk meer: meer kleuren en een extra verbindingsmethode. De USB-A-kabel oogt misschien minder ‘modern’, maar USB-A is op dit moment nog heel gangbaar en voor ons geen dealbreaker. Met een accuduur van 70 dagen hoef je maar eens in de twee maanden op te laden.

De kleur spacegrijs is ook al geen reden om deze speciale versie te kopen, want bij de MX Master 2S constateerden we dat de kleuren van onder- en bovenkant exact gelijk zijn. Wel kun je bij de universele versie kiezen voor een afwijkende kleur lichtgrijs, mocht je je toch willen onderscheiden van je collega met dezelfde muis. Terwijl de eerder besproken Logitech MX Keys nog speciale opschriften op toetsen bevat, is er bij de MX Master 3 eigenlijk geen verschil. Het is dan ook vooral een marketingkeuze om nu een speciale Mac-versie uit te brengen van de muis die al sinds juli 2019 bestaat.

Mocht je een betere deal voor de niet-Mac MX Master kunnen vinden, dan voldoet die net zo goed.

Score 8.6 MX Master 3 voor Mac €109,95 Voordelen + Werkt ook op glazen ondergrond

Ergonomisch, ligt erg comfortabel in de hand

Knoppen zijn op allerlei manieren programmeerbaar

Makkelijk wisselen tussen iMac, MacBook en iPad

Heel nauwkeurig, maar ook heel snel Nadelen – Te weinig onderscheidend van universele MX Master 3

Grote hoeveelheid knoppen kan intimiderend zijn

Van oorsprong een pc-muis, wat misschien niet iedereen aanspreekt

Geen linkshandige versie

Conclusie MX Master 3 voor Mac review

De kwaliteit van deze muis is uitstekend, zowel wat bouwkwaliteit als functionaliteit betreft. Na een paar dagen deze muis te hebben gebruikt wilde ik niet meer terug naar de kale muis van Apple. De vorm van de MX Master is afgestemd op je hand, terwijl het bij de Magic Mouse precies andersom is: daar moet je hand zich aanpassen aan het product.

De Logitech MX Master 3 is zeker een aanrader, maar of je daarvoor de speciale Mac-versie moet hebben? Daarvan ben ik na het testen nog niet zo zeker. De normale versie van de MX Master 3 ligt net zo prettig in de hand, heeft dezelfde functies en is technisch gezien ook precies hetzelfde. Je krijgt alleen een oplaadkabel met een iets ander uiteinde meegeleverd en de USB-dongle ontbreekt.

