Piek in het weekend

Zo wordt er in Amsterdam 67% minder autogereden en 77% minder gewandeld. Gebruik van openbaar vervoer is zelfs met 89% procent afgenomen. In Utrecht ziet de trend er weer heel anders uit: daar zijn autorijden en openbaar vervoer ook sterk afgenomen, maar er wordt nog relatief veel gewandeld, vooral tijdens het Paasweekend. Ook in Rotterdam was er een flinke piek in wandelen en autorijden tijdens Pasen.



In Brussel valt weer op dat de inwoners meteen thuis zijn gaan zitten en ook in het weekend niet meer naar buiten komen. Je kunt Apple’s Mobility Trends opvragen voor diverse landen en de wat grotere steden. Helaas staan niet alle steden erin; als inwoner van Antwerpen of Groningen grijp je mis.

De Apple Mobility Trends zijn gebaseerd op informatie die in Apple Kaarten wordt opgevraagd. Mensen hebben hun reisgewoontes behoorlijk veranderd sinds in veel landen de oproep werd gedaan om thuis te blijven. Op de speciale pagina vul je een land of stad in en je krijgt meteen de trends te zien van 13 januari tot en met vandaag.

De pagina vind je hier.

Amsterdam:

Utrecht:

Brussel:

De meest extreme cijfers zien we in Italië en Spanje, waar het coronavirus zwaar heeft toegeslagen. In Rome nam het openbaar vervoer met 95% af en ook wandelen (95%) en autorijden (91%) wordt nauwelijks gedaan. Geen wonder, want als je alleen naar de plaatselijke supermarkt mag, heb je geen route van Apple Kaarten nodig. In Madrid is een soortgelijke trend te zien: autorijden (-89%), wandelen (-94%) en openbaar vervoer (-94%) namen zo sterk af, dat er nauwelijks meer wordt gezocht naar navigatieroutes.

Je kunt ook de dataset downloaden en dagelijkse wijzingen per type vervoer opvragen. Apple wil met de data inzichten geven aan lokale overheden en gezondheidsautoriteiten. Het zou ook bruikbaar kunnen zijn om beleid op te baseren.

While protecting your privacy, we are sharing aggregated mobility data from Apple Maps to help public health authorities learn how people travel in their communities and to provide valuable insights to stop the spread of COVID-19. Stay safe and healthy! https://t.co/Nok77HKIXN — Tim Cook (@tim_cook) April 14, 2020

Apple benadrukt hoe de privacy van gebruikers is gewaarborgd, ook in de tweet van Tim Cook. Het gaat om de activiteiten in een regio, niet de bewegingen van een individu. Zoekopdrachten worden niet opgeslagen en Apple maakt geen profiel van je bewegingen en zoekactiviteiten, laat het bedrijf weten.

Apple is daarnaast betrokken bij een ander plan: samen met Google wordt gekeken of je kunt traceren of je in contact bent geweest met coronapatiënten. Ook word je in Apple Kaarten nu gewezen op de snelste route naar apotheken, ziekenhuizen en andere belangrijke plekken die momenteel van belang zijn.