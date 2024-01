Speciaal event voor 40-jarige Macintosh

Aan het live-event doen Bill Atkinson, Steve Capps, Andy Cunningham, Andy Hertzfeld, Bruce Horn, Susan Kare, Dan’l Lewin en Mike Murray mee. Het event wordt georganiseerd door het Computer History Museum in Silicon Valley, een plek die je zeker eens moet bezoeken als je in de buurt bent. Naast de al genoemde namen zullen ook Chris Espinosa, Guy Kawasaki en Steven Levy meedoen aan een gesprek over de blijvende impact van de Mac. Journalist en auteur David Pogue is gespreksleider. Hem kennen we vooral van het grappige liedje I Want An iPhone.

De livestream vindt woensdag 24 januari van 19:00 uur tot 21:00 uur PST plaats. Helaas valt dat voor ons niet zo heel gunstig, namelijk van 4:00 uur tot 6:00 uur op donderdagochtend. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te kijken: je kunt het ongetwijfeld ook terugzien.

Bekijken kan via deze link

Het huidige Apple-management over de Mac

Op 24 januari is het exact 40 jaar geleden dat Steve Jobs toekomst van de computer onthulde: de Macintosh. De afgelopen dagen hebben ook hedendaagse Apple-topfiguren hun mening gegeven over mijlpaal. In een interview met Wired noemt topman Greg Joswiak het “ongelooflijk” dat de Mac nog steeds bestaat. Maar tegelijk geeft hij zijn werkgever een schouderklopje: dat de Mac al die jaren heeft overleefd, is vooral te danken aan de talloze innovaties die Apple gaandeweg heeft doorgevoerd. Hoofd hardware-engineering John Ternus maakt er een reclamemomentje voor het eigen chipsteam van: met de overstap naar Apple Silicon zet Apple de traditie voort en is de Mac-gebruikerservaring beter dan ooit daarvoor. Ternus vindt ook dat de succesvolle iPhone-verkopen ervoor hebben gezorgd dat er geld genoeg was om ook op andere gebieden te investeren “en de dingen te doen die we altijd al wilden doen.” Ternus: “Toen we voor het eerst met Apple Silicon begonnen te werken, voelde het voor ons alsof de wetten van de natuurkunde waren veranderd. Ineens konden we een MacBook Air zonder ventilator bouwen met een batterijduur van 18 uur.”

Hoofd interfacedesign Alan Dye ziet weer andere ontwikkelingen. Zijn team heeft als doel om producten goed samen te laten werken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat touchscreengebaren van de iPhone zijn omgezet naar gebaren die ook op de trackpad van een MacBook kunnen worden uitgevoerd. Door die consistentie hoef je minder nieuwe dingen te leren. Net zoals de iPhone de Mac beïnvloedde, zouden de Apple Vision Pro en de komst van Spatial Computing heel goed tot veranderingen op de Mac kunnen leiden, zegt Dye.

Maar er zijn bij de Mac toch ook wel mislukkingen geweest, zoals de Touch Bar? De Apple-topmannen willen daar niet echt verder op in gaan, behalve softwarebaas Craig Federighi. Hij geeft toe dat Apple soms risico’s moet nemen om te zien of het ze verder brengt. En dan moet je soms wel eens concluderen dat het toch niet heeft gebracht waar je op hoopte. “Soms doen we een stapje terug.”

Blijft de Mac nog 40 jaar bestaan? Greg Joswiak denkt van wel: “Het is moeilijk voor te stellen dat er een Apple is zonder Mac.” De Mac zal zich keer op keer vernieuwen.