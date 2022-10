Apple-topman bevestigt: ‘iPhone krijgt usb-c’

‘We moeten wel’

De EU maakte eerder deze week opnieuw bekend dat de goedkeuring voor de universele usb-c-poort nu écht rond is. Apple zal aan de nieuwe regels moeten voldoen en zal niet tegenstribbelen, zo heeft Greg Joswiak bevestigd tijdens een gesprek met de Wall Street Journal. Apple’s vicepresident voor wereldwijde marketing zegt dat Apple de iPhone gaat voorzien van een usb-c-poort en dat ook alle resterende apparaten met Lightning-connector de overstap naar usb-c zullen maken.



Joz zegt dat Apple het besluit van de EU respecteert, al klinkt uit zijn woorden weinig enthousiasme. “We zullen eraan moeten voldoen”, was de uitspraak waarmee Joz bevestigde dat Apple ook de overstap zal maken. Behalve voor de iPhone geldt het ook voor andere apparaten en accessoires, zoals AirPods . Eind 2024 moeten die zijn aangepast naar usb-c. Volgens geruchten is Apple al bezig om de iPhone 15 van 2023 met een usb-c-poort te testen.



De Siri Remote is dit jaar al overgestapt naar usb-c, nu de rest nog.

De overstap moet het makkelijker maken voor consumenten om hun apparaten op te laden. Ook is het plan om de hoeveelheid elektronisch afval te beperken. Maar voordat het zover is, zal er eerst een flinke hoeveelheid Lightning-kabels op de afvalberg terechtkomen en zullen consumenten gedwongen zijn om nieuwe kabels aan te schaffen, om te zorgen dat ze ook op het werk en op vakantie een usb-c-kabel bij de hand hebben.

Bij de iPad is Apple met de komst van de iPad 2022 inmiddels overgestapt naar usb-c en zelfs de Siri Remote is ‘om’. Bij de iPhone zijn alle modellen nog voorzien van een Lightning-connector. Het zou kunnen betekenen dat devices die voor langere tijd op de markt moeten blijven (zoals de iPhone SE) ook moeten worden vervangen door een nieuw model met usb-c.

‘iPhone 15 Pro krijgt 8GB RAM’

Volgens het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce kunnen we bij de iPhone 15 Pro niet alleen een usb-c-poort verwachten, maar ook 8GB RAM (voorheen 6GB). Er komen weer vier modellen, waarbij alleen de Pro-modellen de nieuwste processor A17 Bionic krijgen. De rest krijgt de A16 Bionic. Verder verwachten ze dat de iPhone 15 Pro Max een telefotolens met periscoop krijgt, waardoor je tot 10x optisch kunt zoomen. Nu is dat nog 3x. Er zit ook een 5G-modem van Qualcomm in, aangezien Apple er nog niet in geslaagd is om een eigen 5G-modem te maken.