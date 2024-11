De laatste tijd voegt Apple nieuwe mogelijkheden toe wat betreft opladen en batterijbeheer. Zo kun je op de iPhone 15 en nieuwer een oplaadlimiet instellen om de gezondheid van de accu te verlengen en kun je ook zien hoe vaak de iPhone-batterij opgeladen is. En sinds iOS 18 geeft de iPhone ook weer of je een trage oplader gebruikt. In een toekomstige update van iOS 18 gaat Apple nog verder, want volgens 9to5Mac krijgt de iPhone een functie waarmee je kan zien hoelang het opladen nog duurt.

Binnenkort zien hoelang het opladen duurt

De verwijzingen naar een nieuw framework genaamd BatteryIntelligence zijn opgedoken in de tweede beta van iOS 18.2. Deze functie berekent een geschatte duur voordat de accu volledig opgeladen is. Heb je een oplaadlimiet van bijvoorbeeld 80% ingesteld, dan laat de iPhone zien hoelang het duurt voordat hij tot dat percentage opgeladen is.

Op dit moment is de functie nog niet werkend en het is nog niet duidelijk wanneer het definitief toegevoegd wordt. Dergelijke ontdekkingen kunnen nog lang op zich wachten, dus het kan zijn dat we het pas in iOS 18.3, iOS 18.4 of misschien zelfs later gaan zien. De MacBooks hebben al een soortgelijke functie waarmee je kan zien hoelang het opladen nog duurt.

