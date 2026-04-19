Dit zijn de beste usb-c oordopjes voor je iPhone (en iPad)
Het is alweer een tijd geleden dat Apple is gestopt met het meeleveren van oordopjes bij de iPhone en inmiddels zijn AirPods voor veel gebruikers de standaard geworden. Toch kunnen bedrade oortjes nog steeds heel handig zijn: je hoeft ze nooit op te laden en ze werken altijd meteen. Nu alle recente iPhones een usb‑c‑poort hebben, hebben we de interessantste usb‑c‑oordopjes voor je op een rij gezet.
Inhoudsopgave
Apple EarPods
Het is inmiddels bijna retro, maar de Apple EarPods worden nog steeds verkocht en inmiddels ook in een versie met usb-c. Hoewel ze al een tijd niet meer standaard bij je iPhone in de doos zitten, kun je ze dus nog gewoon los aanschaffen. Zoals je van Apple gewend bent, zijn ze alleen in het wit verkrijgbaar en is het vaste ontwerp bedoeld om in vrijwel elk oor te passen.
JBL Tune 310C
JBL staat bekend om goed geluid voor een relatief lage prijs en dat geldt ook voor deze usb‑c-oordopjes. De JBL Tune heeft ergonomische oordopjes met siliconen tips voor een stevige, comfortabele pasvorm. Aan de kabel zit een afstandsbediening met knoppen voor volume en afspelen/pauzeren en een ingebouwde microfoon, zodat je tijdens het bellen goed verstaanbaar bent. De oordopjes kosten rond de €20,- en zijn verkrijgbaar in blauw, zwart, wit en rood.
AKG bedrade usb-c oordopjes
Ook smartphonefabrikant Samsung heeft een eigen lijn usb-c-oordopjes onder het merk AKG. Deze oordopjes staan bekend om hun goede geluidskwaliteit en zijn voorzien van een afstandsbediening in de kabel, waarmee je onder andere het volume kunt regelen. In de afstandsbediening zit ook een geïntegreerde microfoon, zodat je ze prima kunt gebruiken voor telefoongesprekken. Ze zijn verkrijgbaar in zowel zwart als wit.
Sony IER-EX15C
Sony heeft op audiogebied een sterke reputatie, onder meer dankzij de bekende WH‑1000XM-koptelefoons. Die ervaring zie je ook terug in de IER-EX15C-oordopjes. Deze in-ears hebben een usb‑c-aansluiting en worden geleverd met siliconen eartips voor een betere pasvorm en isolatie. De gegroefde kabel voorkomt dat de oordopjes snel in de knoop raken en herbergt bovendien een afstandsbediening, waarmee je je muziek eenvoudig kunt pauzeren of het volume kunt aanpassen. De Sony IER-EX15C is verkrijgbaar in vier kleuren: roze, blauw, zwart en wit.
Belkin SoundForm met ruisonderdrukking
De Belkin SoundForm bedrade usb‑c-oordopjes zijn eenvoudige in-ears met de nadruk op gemak en duurzaamheid. Ze hebben een usb‑c-aansluiting, ingebouwde microfoon en een afstandsbediening in de kabel voor het pauzeren van muziek, nummers overslaan en het volume regelen. Dankzij de platte, knoopvrije kabel en verstevigde delen moeten ze langdurig gebruik goed aankunnen.
Voor het draagcomfort levert Belkin drie maten siliconen eartips (S, M en L), waarmee je ook meteen een betere afdichting en passieve ruisonderdrukking krijgt. Handig is dat de oordopjes IPX5-geclassificeerd zijn, waardoor ze zweet- en spatwaterbestendig zijn en dus bruikbaar tijdens een workout of in de regen.
Alternatief: Apple’s usb-c-naar-mini-jack adapter
Vind je het lastig om goede oordopjes met usb‑c-aansluiting te vinden, dan is er een eenvoudige omweg. Apple verkoopt een usb‑c-naar-mini-jack-adapter van €10,-, waarmee je elk paar oordopjes met een 3,5 mm aansluiting kunt blijven gebruiken – inclusief je oude favorieten. De adapter is bij meerdere winkels verkrijgbaar, zodat je gemakkelijk prijzen kunt vergelijken en de beste deal kunt scoren.
Oordopjes voor Lightning
Heb je nog een iPhone met Lightning-poort, dan ben je ook niet vergeten. We hebben namelijk ook een apart overzicht gemaakt met de beste Lightning-oordopjes voor je iPhone.