Veel mensen die een iPhone hebben kiezen voor AirPods, maar Apple verkoopt ook nog steeds de EarPods, ook met usb-c. Daarnaast bieden veel fabrikanten ook nog usb-c oordopjes aan.

Het is alweer een tijd geleden dat Apple is gestopt met het meeleveren van oordopjes bij de iPhone en inmiddels zijn AirPods voor veel gebruikers de standaard geworden. Toch kunnen bedrade oortjes nog steeds heel handig zijn: je hoeft ze nooit op te laden en ze werken altijd meteen. Nu alle recente iPhones een usb‑c‑poort hebben, hebben we de interessantste usb‑c‑oordopjes voor je op een rij gezet.

Apple EarPods

Het is inmiddels bijna retro, maar de Apple EarPods worden nog steeds verkocht en inmiddels ook in een versie met usb-c. Hoewel ze al een tijd niet meer standaard bij je iPhone in de doos zitten, kun je ze dus nog gewoon los aanschaffen. Zoals je van Apple gewend bent, zijn ze alleen in het wit verkrijgbaar en is het vaste ontwerp bedoeld om in vrijwel elk oor te passen.

Prijzen Apple EarPods met usb-c

JBL Tune 310C

JBL staat bekend om goed geluid voor een relatief lage prijs en dat geldt ook voor deze usb‑c-oordopjes. De JBL Tune heeft ergonomische oordopjes met siliconen tips voor een stevige, comfortabele pasvorm. Aan de kabel zit een afstandsbediening met knoppen voor volume en afspelen/pauzeren en een ingebouwde microfoon, zodat je tijdens het bellen goed verstaanbaar bent. De oordopjes kosten rond de €20,- en zijn verkrijgbaar in blauw, zwart, wit en rood.

AKG bedrade usb-c oordopjes

Ook smartphonefabrikant Samsung heeft een eigen lijn usb-c-oordopjes onder het merk AKG. Deze oordopjes staan bekend om hun goede geluidskwaliteit en zijn voorzien van een afstandsbediening in de kabel, waarmee je onder andere het volume kunt regelen. In de afstandsbediening zit ook een geïntegreerde microfoon, zodat je ze prima kunt gebruiken voor telefoongesprekken. Ze zijn verkrijgbaar in zowel zwart als wit.

Belkin SoundForm met ruisonderdrukking

De Belkin SoundForm bedrade usb‑c-oordopjes zijn eenvoudige in-ears met de nadruk op gemak en duurzaamheid. Ze hebben een usb‑c-aansluiting, ingebouwde microfoon en een afstandsbediening in de kabel voor het pauzeren van muziek, nummers overslaan en het volume regelen. Dankzij de platte, knoopvrije kabel en verstevigde delen moeten ze langdurig gebruik goed aankunnen.

Voor het draagcomfort levert Belkin drie maten siliconen eartips (S, M en L), waarmee je ook meteen een betere afdichting en passieve ruisonderdrukking krijgt. Handig is dat de oordopjes IPX5-geclassificeerd zijn, waardoor ze zweet- en spatwaterbestendig zijn en dus bruikbaar tijdens een workout of in de regen.

Alternatief: Apple’s usb-c-naar-mini-jack adapter

Vind je het lastig om goede oordopjes met usb‑c-aansluiting te vinden, dan is er een eenvoudige omweg. Apple verkoopt een usb‑c-naar-mini-jack-adapter van €10,-, waarmee je elk paar oordopjes met een 3,5 mm aansluiting kunt blijven gebruiken – inclusief je oude favorieten. De adapter is bij meerdere winkels verkrijgbaar, zodat je gemakkelijk prijzen kunt vergelijken en de beste deal kunt scoren.

Oordopjes voor Lightning

