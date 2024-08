We hebben wel eens vaker rugzakken en andere accessoires met zonnecellen gezien, maar die hebben vaak wat praktische bezwaren. Zo moet de zon altijd op je rug schijnen om de cellen goed aan het zonlicht te kunnen blootstellen. Een grote flaphoed zoals de EcoFlow Power Hat is dan een beter idee: die heeft behoorlijk wat oppervlak en is altijd naar boven gericht, waar de meeste zonnestralen vandaan komen. EcoFlow kennen we al van de PowerStream, waarmee je zelfs op een klein balkon je eigen zonneënergie kunt opwekken. De terugverdientijd van dergelijke zonnepanelen zijn nog wat moeizaam, maar bij deze zonnehoed hoef je je daar geen zorgen over te maken: met een prijs van 129 dollar is het goed te doen.

EcoFlow Power Hat: flexibel en licht van gewicht

De uitdaging bij deze EcoFlow Power Hat was om het materiaal zo flexibel mogelijk te maken, zodat je niet het gevoel hebt dat je een bouwvakkershelm op je hoofd hebt. Tegelijk moet de hoed ook niet te zwaar zijn. Met een gewicht van 370 gram valt dat nog wel mee. Deze breedgerande zonnehoed bestaat aan de bovenkant volledig uit zonnecellen, waarmee je je iPhone of een ander apparaat kunt opladen. Volgens EcoFlow kun je een doorsnee smartphone met 4.000 mAh batterij in 3 tot 4 uur volledig opladen.

De zonnecellen van de Power Hat zijn gemaakt van een dun en flexibel materiaal, genaamd PERC (passivated emitter and rear contact) monokristallijn siliconen. Monokristallijne zonnepanelen zijn zwart en halen een beter rendement dan de blauwe polykristallijne zonnepanelen. Maar hun kostprijs ligt ook hoger. In het verleden werden ze vaak gebruikt op plekken waar minder oppervlakte beschikbaar was, maar tegenwoordig zijn ze de norm met meer dan 80% van alle installaties op het dak van huizen. En nu dus ook op jouw hoofd.

De hoed levert ongeveer 12 Watt via de twee connectoren aan de onderkant van de rand. Je kunt kiezen uit usb-a en usb-c. De hoed zelf heeft een IP65-classificatie, waardoor hij bestand is tegen stof en waterstralen. Je kunt er dus ook de woestijn mee in. Voor de zomervakantie komt de hoed net iets te laat: je kunt tot 31 augustus een pre-order plaatsen en de eerste leveringen beginnen pas half september. Qua maatvoering kun je kiezen uit twee formaten: de kleine is voor hoofden met een omtrek van 56 tot 58 cm en de grotere is voor een hoofdomtrek van 59 tot 61 cm.