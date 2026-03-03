Apple heeft met de iPhone 17e een opvolger van de iPhone 16e, maar wat is er precies nieuw in dit toestel in vergelijking met de voorganger? Wij zetten alle verschillen tussen de budgetmodellen voor je op een rijtje.

Op het eerste gezicht lijken de iPhone 17e uit 2026 en de iPhone 16e uit 2025 heel erg op elkaar, dus vraag je je misschien af wat er nu precies nieuw is ten opzichte van de iPhone 16e. Het antwoord: meer dan je op het eerste gezicht zou denken. In dit artikel nemen we alle vernieuwingen en verbeteringen van de iPhone 17e in vergelijking met de iPhone 16e met je door. En welk model kun je nu het beste kiezen als je een budgetmodel zoekt?

Wil je niks missen over de iPhone 17e en alle andere Apple-aankondigingen van maart? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg al het nieuws rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fanboy

Gemaakt voor iedere Apple-fanboy Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Verschillen iPhone 17e vs iPhone 16e

#1 Scherm: iPhone 17e is krasbestendiger dankzij Ceramic Shield 2

Met de introductie van de iPhone 17e zet Apple flink in op betere bescherming van het scherm. De iPhone 17e is namelijk uitgerust met Ceramic Shield 2, dezelfde nieuwe glaslaag die ook op de andere iPhone 17‑modellen te vinden is. Volgens Apple is deze beschermlaag tot drie keer zo krasbestendig als die van de iPhone 16e en is de reflectie verminderd, zodat je minder last hebt van schitteringen in fel licht.

Dat is overigens ook wel meteen het enige verschil als het op het scherm aan komt. De iPhone 17e heeft een zelfde 6,1-inch OLED-display met 60Hz verversingsgraad als de iPhone 16e. Always-on ontbreekt ook, in tegenstelling tot alle andere iPhone 17-modellen.

iPhone 17e iPhone 16e Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Schermformaat 6,1-inch 6,1-inch Resolutie 2532 x 1170; 460ppi 2532 x 1170; 460ppi True Tone ✅ ✅ Kleurweergave Brede kleurweergave P3 Brede kleurweergave P3 Haptic Touch ✅ ✅ Maximale helderheid (standaard) 800 nits 800 nits Maximale helderheid (HDR) 1200 nits 1200 nits Piekhelderheid (buiten) – – Minimale helderheid – – Inkeping bovenaan Notch Notch Krasbestendigheid Ceramic Shield 2, 3x betere krasbestendigheid Ceramic Shield

#2 Prestaties: iPhone 17e heeft snellere A19-chip

Voor de iPhone 17e maakt Apple gebruik van de snellere A19‑chip, die je ook kent van de gewone iPhone 17. In dit model is de A19‑chip wel iets aangepast: de iPhone 17e heeft één GPU‑kern minder dan de gewone iPhone 17, waardoor de grafische prestaties net iets lager liggen dan bij het duurdere model.

Ter vergelijking: de iPhone 16e gebruikte een afgeslankte versie van de A18‑chip uit de iPhone 16‑serie. Met de overstap naar A19 maakt de iPhone 17e een duidelijke sprong vooruit. Naast de 4 GPU‑kernen beschikt de A19‑chip in de iPhone 17e namelijk over speciale Neural Accelerators, die zorgen voor snellere AI‑taken, zoals beeldherkenning, slimme fotobewerking en nieuwe Apple Intelligence‑functies.

#3 Mobiele netwerken: C1X-chip levert betere prestaties

In de iPhone 16e was vorig jaar voor het eerst een eigen modem van Apple te vinden, namelijk de C1. Ook de iPhone 17e maakt gebruik van een modem van eigen makelij, maar dan wel een duidelijk verbeterde versie: het C1X‑modem. Dit modem kennen we ook uit de iPhone Air en de eveneens nieuwe iPad Air 2026.

Dit modem is in vrijwel alle opzichten een stap vooruit. Volgens Apple is C1X tot twee keer zo snel als het C1‑modem in de iPhone 16e, waardoor downloads, uploads en het streamen van video’s merkbaar vlotter gaan, zeker op drukke netwerken. Tegelijkertijd is het modem een stuk efficiënter: C1X verbruikt tot 30 procent minder energie dan het modem in de iPhone 16 Pro, wat bijdraagt aan de betere accuduur van de iPhone 17e. Maar laat je niet voor de gek houden: die energiezuinigheid merk je niet ten opzichte van het C1-modem in de iPhone 16e.

#4 Ondersteuning voor MagSafe en meer accessoires

Een groot gemis bij de iPhone 16e was het ontbreken van MagSafe‑ondersteuning. Vrijwel alle iPhones sinds de iPhone 12 (uitgezonderd de iPhone SE‑modellen) bieden deze manier van laden wel, maar de iPhone 16e viel buiten de boot. Met de iPhone 17e trekt Apple dit eindelijk recht: dit model is wél uitgerust met MagSafe.

Dat betekent dat bij de iPhone 17e de deur nu wijd openstaat voor MagSafe‑accessoires. Op de iPhone 17e kun je eindelijk gebruikmaken van magnetische hoesjes, opladers, autohouders en wallets, zoals de MagSafe FineWoven‑wallet. Die klikken automatisch netjes op de juiste plek op de achterkant van je toestel, waardoor je iPhone 17e in één klap beter aansluit op het bestaande MagSafe‑ecosysteem.

#5 Draadloos opladen: sneller bij de iPhone 17e

De komst van MagSafe zorgt er ook voor dat je de iPhone 17e veel sneller draadloos kunt opladen. Bij de iPhone 16e was dit nog slechts 7,5W, waardoor draadloos opladen erg traag ging. Zelfs als je een snellere draadloze oplader gebruikte. Met MagSafe- en Qi2-support kan een iPhone 17e veel sneller opladen, vergelijkbaar met bedraad opladen.

Er zit wel een belangrijke kanttekening aan het draadloos laden van de iPhone 17e. In tegenstelling tot de iPhone 17-serie is dit toestel beperkt tot een laadvermogen van 15W via MagSafe, terwijl de iPhone 17 tot 25W MagSafe‑snelladen ondersteunt. Je profiteert dus van het gemak en de stabiliteit van MagSafe, maar niet van de allerhoogste laadsnelheden zoals bij de iPhone 17‑serie.

iPhone 17e iPhone 16e Video afspelen Tot 26 uur Tot 26 uur Video streamen Tot 21 uur Tot 21 uur MagSafe ✅ ❌ Draadloos opladen ✅ MagSafe, Qi, Qi2 ✅ Qi Maximale oplaadsnelheid draadloos 15W 7,5W

#6 Opslag: iPhone 17e standaard met meer opslagruimte

Een trend die we bij veel recente Apple-producten zien, is dat de standaardconfiguratie meer opslag krijgt. Dat geldt ook voor de iPhone 17e: dit model begint nu bij 256GB opslag, terwijl de vanafprijs gelijk is gebleven aan die van zijn voorganger. Je krijgt dus voor hetzelfde geld twee keer zoveel ruimte voor je foto’s, video’s, apps en games.

Voor wie nog meer opslag nodig heeft, is er daarnaast een uitvoering met 512GB beschikbaar. Daarmee richt Apple de iPhone 17e duidelijk meer op veeleisende gebruikers die hun toestel jarenlang willen gebruiken zonder zich druk te maken over een volle opslag. Bij de iPhone 16e kon je ook al kiezen voor 256GB en 512GB, maar begon het dus bij 128GB. Als 256GB jouw go-to configuratie is, ben je met de iPhone 17e dus goedkoper uit.

#7 Design: meer kleurkeuze bij de iPhone 17e

Waar de iPhone 16e alleen in een simpele zwarte en witte uitvoering beschikbaar was, introduceert Apple bij de iPhone 17e een extra kleur: een charmante roze variant. De kleur Zachtroze komt naast de vertrouwde zwarte en witte versie, waardoor je nu net wat meer keuze hebt als je je iPhone 17e een persoonlijk tintje wilt geven.

#8 Camera: meer opties bij portretten bij iPhone 17e

De iPhone 17e heeft nog steeds maar één cameralens aan de achterkant, maar toch weet Apple de fotokwaliteit verder op te krikken, vooral bij portretfoto’s. Dankzij slimme software kan de iPhone 17e nu veel beter diepte inschatten en onderwerpen losmaken van de achtergrond. Op de iPhone 17e is de portretmodus dan ook aanzienlijk verbeterd. Je krijgt nu portretten van de nieuwste generatie, inclusief Scherpstelling en Diepteregeling. Overige cameraspecificaties tussen de iPhone 16e en iPhone 17e zijn echter wel gelijk.

In de tabel zie je nog alle overige cameraspecificaties van de iPhone 17e vs iPhone 16e. Daarin nemen we ook de eigenschappen van de frontcamera mee.

iPhone 17e iPhone 16e Lens (achterkant) 48-megapixel Fusion (groothoek) 48-megapixel Fusion (groothoek) Diafragma f/1.6 (groothoek) f/1.6 (groothoek) Beeldstabilisatie ✅ ✅ Optische zoom 1x, 2x 1x, 2x True Tone ✅ (Flash) ✅ (Flash) Photonic Engine ✅ ✅ Deep Fusion ✅ ✅ Slimme HDR ✅ (5) ✅ (5) Portretmodus ✅ (nieuwste generatie met scherpstelling en diepteregeling) ✅ (diepteregeling) Portretbelichting ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ Macrofotografie ❌ ❌ Ruimtelijke foto’s en video’s ❌ ❌ Video filmen Tot 4K Dolby Vision Tot 4K Dolby Vision Filmmodus ❌ ❌ Actiemodus ❌ ❌ Slo-mo ✅ ✅ Timelapse ✅ ✅ QuickTake ✅ ✅ Audiozoom ✅ ✅ Ruimtelijke audio ✅ ✅ Windruisvermindering ✅ ✅ Audiomix ✅ ✅ Frontcamera 12-megapixel TrueDepth-camera 12-megapixel TrueDepth-camera

#9 Gewicht: Een aantal gram zwaarder

Als laatste is er nog een klein, maar fijn detail waarop de iPhone 17e verschilt van zijn voorganger: het gewicht. De iPhone 17e is met drie gram iets zwaarder dan de iPhone 16e. In de praktijk merk je daar weinig van, maar het onderstreept wel dat er binnenin meer en modernere techniek is gebruikt, zoals het nieuwe C1X‑modem en de krachtigere A19‑chip. Ook zorgen de magneten voor MagSafe mogelijk voor meer gewicht.

Conclusie iPhone 17e vs iPhone 16e

Eén ding is duidelijk: de iPhone 17e pakt een aantal belangrijke minpunten van zijn voorganger aan. Functies die we bij de introductie van de iPhone 16e misten, zijn nu wél aanwezig. Het grootste gemis was het ontbreken van MagSafe en dat heeft Apple met de iPhone 17e eindelijk rechtgezet.

Hoewel de iPhone 17e op het eerste gezicht sterk lijkt op de iPhone 16e, zijn er onder de motorkap flinke verbeteringen doorgevoerd. De MagSafe-ondersteuning is daarbij de belangrijkste, maar ook de krachtigere A19‑chip is een duidelijke stap vooruit. Het stevigere scherm met Ceramic Shield 2 maakt de iPhone beter bestand tegen krassen en dankzij het C1X‑modem is dit model merkbaar sneller en efficiënter dan zijn voorganger.

Heb je onlangs een iPhone 16e gekocht en vraag je je af of het de moeite is om te upgraden naar de iPhone 17e, dan is het antwoord meestal nee. De verbeteringen zijn weliswaar duidelijk, maar de iPhone 16e is nog steeds een prima toestel, waardoor een overstap niet noodzakelijk is. Heb je echter een ouder model, zoals een iPhone 12, en ben je toe aan een vervanger, dan wordt de iPhone 17e een stuk interessanter. Zeker als je zoveel mogelijk iPhone voor een relatief lagere prijs wilt dan de iPhone 17, is de iPhone 17e een erg aantrekkelijke optie.

Twijfel je nog tussen welk budgetmodel je moet kiezen? Dan vinden we de iPhone 17e eigenlijk in de meeste gevallen de betere keuze. Je krijgt meer waar voor je geld en profiteert van wat praktische verbeteringen, waarbij MagSafe wat ons betreft het grootste voordeel oplevert.

Ga de iPhone 17e kopen als…

…je een krachtigere iPhone wil.

…je meer opslagruimte voor dezelfde prijs wil.

…je een roze iPhone wil.

…je een krasbestendiger iPhone-scherm wil, zonder screenprotector.

…je al in het MagSafe-ecosysteem zit of dat graag wil gebruiken.

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

Bij deze winkels kun je een losse iPhone 17e bestellen:

Ga de iPhone 16e kopen als…

…je niet de allernieuwste iPhone wil.

…je een goedkope iPhone wil.

…je een lichtere iPhone wil.

…je een hele goede deal vindt.

…je geen MagSafe gebruikt en daar ook geen interesse in hebt. Je laadt bijvoorbeeld altijd bedraad op.

Prijzen iPhone 16e los toestel