Zo scoor je flink goedkoper een abonnement (inclusief gratis onbeperkt bellen en sms’en)

Loopt je abonnement bijna af en zoek je een nieuw abonnement? Je scoort nu een super voordelig abonnement waarbij je gratis onbeperkt kunt bellen en sms'en. Hieronder staan alle details van de actie voor je op een rij.

Bij Hollandsnieuwe scoor je nu wel heel voordelig een nieuw abonnement. Je profiteert er namelijk niet alleen van 50% korting op je abonnement voor de eerste 12 maanden, maar krijgt ook nog eens voor altijd gratis onbeperkt bellen en sms’en. De actie is van toepassing op zowel sim only als op abonnementen met toestel. Alle details hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

50% korting én gratis onbeperkt bellen/sms’en

Bij Hollandsnieuwe profiteer je bij een tweejarig abonnement nu van forse maandelijkse korting. Je krijgt namelijk op alle bundels 50% korting gedurende de eerste 12 maanden, ongeacht of je 2GB of 20GB data kiest. En als extraatje komt daar nog een actie bij, waardoor je voor altijd gratis onbeperkt kunt bellen en sms’en. Hieronder hebben we alle bundels (inclusief de gemiddelde maandprijs) overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Alles wat je wil weten over Hollandsnieuwe als provider

Hollandsnieuwe is een goedkope mobiele provider die draait op het betrouwbare Vodafone-netwerk met standaard 5G. Je kiest uit sim only of een abonnement met toestel, waarbij alles in één bundel zit (1 MB = 1 minuut = 1 sms).

Bundels gaan van 2000 tot 20.000 MB/MIN/SMS, met keuze uit 2‑, 1‑jarige of maandelijks opzegbare contracten, en je kunt elke maand gratis je bundel aanpassen. De provider staat bekend om zijn eenvoudige, overzichtelijke abonnementen.

Profiteer van nog meer voordeel op je abonnement

Heb je ook Ziggo-internet thuis? Dan scoor je extra voordelen zoals dubbele data en een tv-pakket naar keuze. Je kunt je bundel elke maand gratis aanpassen en profiteert van een gratis kostenplafond, zodat je nooit met onverwachte kosten zit.