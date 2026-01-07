Zo scoor je flink goedkoper een abonnement (inclusief gratis onbeperkt bellen en sms’en)

Loopt je abonnement bijna af en zoek je een nieuw abonnement? Je scoort nu een super voordelig abonnement waarbij je gratis onbeperkt kunt bellen en sms'en. Hieronder staan alle details van de actie voor je op een rij.
Jane van Brakel -

Bij Hollandsnieuwe scoor je nu wel heel voordelig een nieuw abonnement. Je profiteert er namelijk niet alleen van 50% korting op je abonnement voor de eerste 12 maanden, maar krijgt ook nog eens voor altijd gratis onbeperkt bellen en sms’en. De actie is van toepassing op zowel sim only als op abonnementen met toestel. Alle details hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Scoor de iPhone 17 met gratis onbeperkt bellen/sms'en

Scoor de iPhone 16 met gratis onbeperkt bellen/sms'en

iPhone 16e camera

Scoor de iPhone 16e met gratis onbeperkt bellen/sms'en

Scoor een sim only met gratis onbeperkt bellen/sms'en

50% korting én gratis onbeperkt bellen/sms’en

Bij Hollandsnieuwe profiteer je bij een tweejarig abonnement nu van forse maandelijkse korting. Je krijgt namelijk op alle bundels 50% korting gedurende de eerste 12 maanden, ongeacht of je 2GB of 20GB data kiest. En als extraatje komt daar nog een actie bij, waardoor je voor altijd gratis onbeperkt kunt bellen en sms’en. Hieronder hebben we alle bundels (inclusief de gemiddelde maandprijs) overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Bekijk alle bundels bij Hollandsnieuwe
BundelTegoed (MB/MIN/SMS)LooptijdReguliere maandprijsActietarief
(12 maanden)		Gem. maandprijs
Sim Only 2000Onbeperkt2 jaar€7,50€3,75€5,63
Sim Only 5000Onbeperkt2 jaar€8,- €4,- €6,-
Sim Only 10.000Onbeperkt2 jaar€9,-€4,50 €6,75
Sim Only 15.000Onbeperkt2 jaar€10,-€5,- €7,50
Sim Only 20.000Onbeperkt2 jaar€12,-€6,- €9,-

Alles wat je wil weten over Hollandsnieuwe als provider

Hollandsnieuwe is een goedkope mobiele provider die draait op het betrouwbare Vodafone-netwerk met standaard 5G. Je kiest uit sim only of een abonnement met toestel, waarbij alles in één bundel zit (1 MB = 1 minuut = 1 sms).

Bundels gaan van 2000 tot 20.000 MB/MIN/SMS, met keuze uit 2‑, 1‑jarige of maandelijks opzegbare contracten, en je kunt elke maand gratis je bundel aanpassen. De provider staat bekend om zijn eenvoudige, overzichtelijke abonnementen.

Profiteer van nog meer voordeel op je abonnement

Heb je ook Ziggo-internet thuis? Dan scoor je extra voordelen zoals dubbele data en een tv-pakket naar keuze. Je kunt je bundel elke maand gratis aanpassen en profiteert van een gratis kostenplafond, zodat je nooit met onverwachte kosten zit.

iPhone doosje uitpakken

Sim only aanbiedingen: profiteer van cadeaus en extra korting

Waar vind je de beste iPhone sim only-aanbiedingen? Bekijk tips hoe je nog meer geld bespaart met een sim-only voor je iPhone. In dit artikel krijg je duidelijk advies waar je op moet letten als je een iPhone met sim-only abonnement overweegt. Steeds meer mensen kiezen ervoor!

iPhone 16e

De iPhone 16e is Apple's nieuwste instapmodel in de iPhone line-up. De iPhone 16e is de officieuze opvolger van de iPhone SE 2022 en maakt deel uit van de iPhone 16-familie. Het is een uitgeklede versie van de gewone iPhone 16, met nagenoeg hetzelfde design, maar dan wel met een enkele 48-megapixelcamera. Verder vind je er de actieknop, satellietfunctie, ongelukdetectie en zit er een 6,1-inch OLED-scherm in.

iPhone 16e rechtop wit
Alles over de iPhone 16e iPhone 16e prijzen De belangrijkste functies van de iPhone 16e Alles over de iPhone 16e camera iPhone 16e batterijduur iPhone 16e releasedatum Dit zijn de iPhones van 2025

