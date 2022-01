We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Tragedy of Macbeth

Filmversie van het Shakespeare-drama. Geregisseerd door Joel Coen, deze keer zonder zijn broer Ethan, die geen interesse had in het onderwerp. Met Denzel Washington als Macbeth, de gedoemde koning van Schotland, en Frances McDormand als Lady Macbeth.

Bekijken: The Tragedy of Macbeth

The Eternals

Te zien bij: Disney+

Een onsterfelijk buitenaards ras, gecreëerd door de Celestials, leeft al meer dan 7000 jaar in het geheim op aarde. Een onverwachte tragedie dwingt hen echter om na al die jaren uit hun schaduw te komen. Ze dienen zich te herenigen om de mensheid te beschermen tegen hun slechte tegenhangers, de Deviants.

Brazen

Te zien bij: Netflix

Detectiveschrijfster Grace Miller weet met dodelijke precisie een motief te bepalen. En die vaardigheid heeft ze hard nodig om de moord op haar zus te ontrafelen.

After Life (S03)

Te zien bij: Netflix

Een schrijver voor een krant probeert de dood van zijn vrouw te verwerken. Hij verandert in een norse man om zo de mensen die hem willen helpen op een afstand te houden.

Undercover (S03)

Te zien bij: Netflix

Een ecstasyproducent die in luxe leeft op de grens tussen België en Nederland komt voor veranderingen te staan als twee undercoveragenten infiltreren in zijn organisatie.

Hotel Transylvania: Transformania

Te zien bij: Amazon Prime Video

Drac and the Pack zijn terug, zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien in Hotel Transylvania: Transformania. Herenig je met je favoriete monsters voor een gloednieuw avontuur dat Drac (Brian Hull) presenteert met zijn meest angstaanjagende taak tot nu toe. Wanneer Van Helsing’s (Jim Gaffigan) mysterieuze uitvinding, de ‘Monsterification Ray’, de mist ingaat, worden Drac en zijn monster vrienden allemaal getransformeerd in mensen, en Johnny (Andy Samberg) wordt een monster! In hun nieuwe ongeschikte lichamen moeten Drac, ontdaan van zijn krachten, en een uitbundige Johnny, die houdt van het leven als monster, samenwerken om een geneesmiddel te vinden voordat het te laat is, en voordat ze elkaar gek maken. Met de hulp van Mavis (Selena Gomez) en Drac Pack, is het een race tegen de klok om een manier te vinden om zichzelf terug te veranderen voordat hun transformaties permanent worden.

City on a Hill

Te zien bij: Ziggo

In het begin van de jaren 90 in Boston moet de idealistische assistent officier van justitie Decourcy Ward samenwerken met de corrupte FBI-veteraan Jackie Rohr. Samen werken ze aan een zaak die het strafrechtsysteem van de stad verandert.

Star Trek Into Darkness

Te zien bij: Videoland

De bemanning van de Enterprise wordt teruggeroepen naar aarde, waar blijkt dat het hoofdkwartier van Starfleet is vernietigd door een onstuitbare bedreiging vanuit hun eigen organisatie. Captain Kirk leidt de klopjacht op de levensgevaarlijke dader, met wie hij nog een persoonlijke rekening te vereffenen heeft. Er volgt een groots strategisch schaakspel op leven en dood. Liefdesrelaties en vriendschappen komen onder druk te staan en offers moeten worden gemaakt voor de enige familie die Kirk nog heeft: zijn bemanning.

De Veroordeling

Te zien bij: Pathé Thuis

Journalist Bas Haan raakt in zijn onderzoek naar de Deventer moordzaak steeds meer overtuigd door degenen die ‘de klusjesman’ van de moord beschuldigen. Een mediahetze is het gevolg waardoor het leven van ‘de klusjesman’ en zijn vrouw verandert in een ware nachtmerrie. Onthutst door deze ‘trial by media’ gaat Bas tot het uiterste om de waarheid boven tafel te krijgen: is er iemand ten onrechte veroordeeld door de rechter of is er juist sprake van een onschuldig slachtoffer?