watchOS 26.1 nu beschikbaar voor Apple Watch: dit zit erin

Nog geen twee maanden geleden bracht Apple watchOS 26 uit, met heel veel nieuwe functies en een vernieuwd design op de Apple Watch. Nu is het de beurt aan watchOS 26.1, de eerste middelgrote update voor watchOS 26. Normaal gesproken bieden dergelijke updates wel wat nieuwe functies, maar bij de Apple Watch is het deze keer schaars. Toch kan de update nuttig zijn en hier lees je waarom.
watchOS 26.1 beschikbaar
watchOS 26.1 lost namelijk allereerste een aantal bugs op. In watchOS 26 zitten nog wat schoonheidsfoutjes en in de releasenotes maakt Apple melding van verbeterde prestaties en het oplossen van bugs. Hoewel we nog niet weten welke problemen er specifiek opgelost zijn, raden we toch aan om de update snel te installeren. Daarnaast bevat de update ook verbeterde privacy en beveiliging.
watchOS 26.1 zorgt er ook voor dat je Apple Watch goed samenwerkt met de Apple Intelligence-functies die sinds iOS 26.1 in het Nederlands werken. Qua Apple Intelligence-functies bevat de Apple Watch alleen nog de Workout Buddy. Helaas werkt deze functie nog niet in het Nederlands, ook niet met watchOS 26.1, iOS 26.1 en de Nederlandse Apple Intelligence.
Releasenotes watchOS 26.1
Deze update bevat verbeteringen en probleemoplossingen.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
watchOS 26.1 downloaden
Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:
- Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.
- Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.
- Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.
Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.
Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:
- Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
- Ga naar Algemeen > Software-update.
- Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
- Tik op Downloaden.
- Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch
Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 (05-11)
- Live Vertaling met je AirPods komt toch wél naar de EU in iOS 26.2 (05-11)
- Eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 26.2 en iPadOS 26.2 beschikbaar: wat krijgen we deze keer? (04-11)
- 5 functies die je meteen aan moet zetten om het meeste uit Apple Intelligence te halen (04-11)
- Deze 14+ nieuwe functies in iOS 26.1 zijn nu te gebruiken op je iPhone (en iPad) (04-11)
watchOS 26
watchOS 26 is de volgende grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De beta van watchOS 26 kan nu getest worden.
Maar één items is blijkbaar niet verholpen.
Sinds de vorige update na de lancering van ios26 lukt het me niet meer om muziek te synchroniseren tussen de iPhone en Apple Watch.
Ik ka naar hartelust muziek in mappen steken op de MacBook en deze synchroniseren naar de iPhone.
Maar de lijst blijft ‘leeg’ op de Apple Watch.
Je ziet de nummer wel staan, maar die staan vaag en met een draaiend cirkeltje er bij.
Downloaden gaat pas als de watch terug op de oplader ligt, maar ook daar gebeurt niets.
Dus ja, geen muziek meer tijdens de fitness.