Een verborgen functie op de iPhone maakt het terugvinden van je partner of vrienden op een drukke locatie veel makkelijker. Wij laten je zien hoe je dat doet.

Met de Zoek mijn vrienden-functie van de Zoek mijn-app kun je de locatie van je vrienden live zien, maar wist je dat er binnen deze app een wat verborgen functie is die het zoeken naar je vrienden of partner nog veel beter en nauwkeuriger maakt? Het werkt alleen als je een wat nieuwer toestel hebt, want het maakt gebruik van een speciale chip in je iPhone. Dankzij deze functie kun je je vrienden en naasten tot de meter nauwkeurig lokaliseren.

Met deze iPhone-functie vind je je vrienden terug

De gewone Zoek mijn vrienden-functie kun je op een kaart de globale locatie van je vrienden zien, maar dit heeft vaak een straal van enkele honderden meters. Dat is dus niet erg nauwkeurig, zeker niet als je je partner of een vriend zoekt in een drukke omgeving zoals een festival of pretpark. Je hebt dan niet zoveel aan de informatie dat diegene ergens bij je in de buurt is, want je wil gewoon weten waar diegene zich exact begeeft. Je kunt elkaar natuurlijk bellen, maar ook dat is niet ideaal. Gelukkig is daar de Ultra Wideband-chip van de tweede generatie, te vinden in de iPhone 15-serie en nieuwer.

Als jij en degene die je zoekt zo’n geschikt toestel heeft, kun je via de Zoek mijn-app in het Personen-tabblad gebruikmaken van de Nauwkeurig zoeken-functie. Door de grote nauwkeurigheid van de nieuwste Ultra Wideband-chip, geeft je iPhone op meter nauwkeurig (zelfs toch achter de komma) aan hoe ver weg je vriend of partner zich begeeft. Een grote pijl op het scherm geeft de exacte richting aan en terwijl je dichterbij (of juist verder weg) komt, verandert de afstand live.

Wij hebben deze functie de afgelopen tijd regelmatig gebruikt in de drukte van de Efteling en Disneyland Paris en het zorgde voor een flinke tijdswinst. In een mum van tijd hadden we elkaar gevonden. Geen gedoe met globale locaties, telefoontjes met “Waar ben jij nu?” of andere methodes om elkaar weer te vinden. Gewoon even de Zoek mijn-app openen, op de groene Zoek-knop tikken en lopen maar.

Het bereik is enkele tientallen meters (tot zo’n 50 meter), zelfs in hele drukke locaties. Zodra een van de personen de functie activeert, krijgt de ander een melding dat er naar hem of haar gezocht wordt (en door wie). Op die manier weet je ook meteen dat iemand naar je op zoek is, zodat je elkaar ook makkelijker kan lokaliseren.

Je vindt de functie in het Personen-tabblad in de Zoek mijn-app. Je moet dus eerst je locatie delen via de Zoek mijn-app, waarna je op de naam van die persoon moet tikken. Vervolgens tik je op de Zoek-knop.