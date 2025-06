Apple Foundation Models: hiermee wil Apple Intelligence de AI-strijd winnen

Sinds de komst van ChatGPT en andere slimme AI-tools heeft kunstmatige intelligentie een enorme sprong gemaakt. Grote techbedrijven als Google en Microsoft zetten volop in op generatieve AI, die via krachtige servers allerlei taken voor je uitvoert. Apple kiest een andere, slimme aanpak met zijn nieuwe Foundation Models. Deze draaien namelijk niet alleen supersnel op je eigen toestel, maar zijn ook nog eens gemakkelijk toegankelijk voor ontwikkelaars. Tijdens WWDC 2025 heeft Apple laten weten dat deze modellen in iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe een flinke update krijgen. In dit artikel leggen we uit wat Apple Foundation Models precies zijn, waarom Apple hiermee weleens de AI-strijd kan winnen, en hoe jij als gebruiker straks profiteert.

Wat zijn Apple Foundation Models?

Apple Foundation Models zijn een nieuwe generatie AI-modellen, speciaal ontwikkeld voor Apple Intelligence, de verzamelnaam voor alle AI-functies in Apple’s besturingssystemen. Deze modellen maken gebruik van zogenaamde ‘on-device intelligence’. Dat betekent simpel gezegd dat de slimme AI direct op je eigen apparaat draait, zoals je iPhone, iPad of Mac. Er hoeven dus geen gegevens naar externe servers gestuurd te worden om bijvoorbeeld tekst te genereren, samenvattingen te maken, of slimme antwoorden te geven.

On-device AI: snel, privé en efficiënt

Waarom kiest Apple voor deze aanpak? Ten eerste vanwege privacy. Omdat alles lokaal gebeurt, blijft jouw persoonlijke informatie volledig op je apparaat. Je gegevens gaan niet naar de cloud, zoals dat bij veel andere AI-diensten gebeurt. Apple kan zo sterke privacybeloftes blijven waarmaken.

Daarnaast is het ook nog eens sneller. Doordat de AI op jouw toestel draait, krijg je direct antwoord zonder wachttijd, zelfs als je geen internetverbinding hebt. Dat is handig als je bijvoorbeeld onderweg bent of op een plek met slecht bereik. Bovendien bespaart het data van je bundel, want er hoeven geen gigantische hoeveelheden gegevens heen en weer gestuurd te worden. Alleen voor de batterij zou dit een wat grotere impact kunnen hebben dan het ‘extern’ uitvoeren van AI-opdrachten, immers wordt de chip van je apparaat wat meer belast. Maar dit zou je bijna ook weer een voordeel kunnen noemen, want je zorgt er wel voor dat de servers van ChatGPT en consorten minder energie verbruiken, en dat is dan weer goed voor het milieu.

Tot slot is on-device AI ook goedkoper. Apple noemt dit ‘zero inference cost’, wat betekent dat er geen kosten verbonden zijn aan het gebruik van AI omdat alles lokaal gebeurt en je niet betaalt voor cloud-gebruik. Bij Gemini en ChatGPT heb je of een abonnement nodig om alle functies te gebruiken, of per ’token’ als je de API gebruikt.

Twee soorten modellen: voor ieder wat wils

Apple introduceerde tijdens WWDC 2025 niet één, maar twee Foundation Models:

Een compact on-device model (~3 miljard parameters), geoptimaliseerd voor apparaten zoals iPhones, iPads en Macs.

Een krachtig servermodel dat Apple gebruikt voor complexere taken in zijn eigen infrastructuur (Private Cloud Compute).

Het compacte on-device model is vooral bedoeld voor alledaagse AI-taken zoals samenvattingen maken, chatten, creatieve content genereren, en andere slimme functies in apps. Dit model is zo ontworpen dat het extreem efficiënt draait op Apple Silicon-chips.

Het krachtige servermodel, dat draait op Apple’s eigen privacygerichte cloudplatform (Private Cloud Compute), helpt bij taken die meer rekenkracht vragen. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde berekeningen, uitgebreide analyses of grotere AI-projecten.

Wat kunnen ontwikkelaars ermee?

Misschien wel het slimste onderdeel van Apple’s aanpak is hoe toegankelijk het bedrijf het maakt voor ontwikkelaars. Apple heeft hiervoor het Foundation Models framework geïntroduceerd. Dit is een soort gereedschapskist waarmee ontwikkelaars heel eenvoudig slimme AI-functies in hun eigen apps kunnen inbouwen.

Gemakkelijk te gebruiken dankzij Swift

Apple maakt gebruik van een innovatieve techniek genaamd ‘guided generation’. Ontwikkelaars schrijven hiervoor simpele stukjes code in Swift (Apple’s programmeertaal) met zogenaamde @Generable annotaties. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar betekent eigenlijk dat de ontwikkelaar maar weinig hoeft te doen om krachtige AI-functionaliteiten aan hun apps toe te voegen.

Zo kan een onderwijsapp bijvoorbeeld automatisch quizvragen maken op basis van je eigen notities, of kan een outdoor-app je offline helpen met het vinden van wandelroutes, puur door tekst te begrijpen en zelf te genereren. Dankzij dit gebruiksgemak verwacht Apple dat een enorme hoeveelheid apps binnenkort AI-functies gaan aanbieden, zonder dat dit veel extra inspanning kost.

Tool calling en adapters: flexibel en aanpasbaar

Een ander handig hulpmiddel is wat Apple ‘tool calling’ noemt. Hiermee kunnen ontwikkelaars specifieke informatie of diensten beschikbaar maken voor het AI-model. Zo kan een weerapp eenvoudig lokale weersinformatie aan een AI-chat toevoegen.

Daarnaast biedt Apple ook een Python-toolkit waarmee ontwikkelaars nog verder kunnen gaan. Met deze toolkit kunnen zij het standaard AI-model verder specialiseren voor specifieke toepassingen, zoals medisch advies, financiële analyses of creatieve apps.

Hoe zitten Foundation Models technisch in elkaar?

Achter de schermen heeft Apple veel slimme technieken ingezet om alles soepel en efficiënt te laten verlopen. Zo is het compacte on-device model bijzonder klein gemaakt via slimme compressietechnieken en zogenaamde quantisatie, waardoor het minder opslagruimte gebruikt en snel werkt op je apparaat. Hierdoor werkt het zelfs soepel op ‘oudere’ iPhones zoals de 15 Pro en Macs met een M1-chip.

Apple heeft bovendien slimme optimalisaties ontwikkeld voor zijn AI-modellen, waardoor deze bijvoorbeeld snel tekst kunnen genereren en afbeeldingen kunnen analyseren zonder dat je batterij snel leeg raakt. Dankzij deze optimalisaties biedt het on-device model betere prestaties dan vergelijkbare modellen van concurrenten zoals Qwen-3 en Gemma-3, terwijl het aanzienlijk minder stroom en geheugen gebruikt.

Wat betekent dit voor jou als gebruiker?

Als Apple-gebruiker merk je straks vooral dat veel apps slimmer en nuttiger worden. Denk aan:

Automatische samenvattingen van artikelen, mails en andere teksten, zonder dat je verbonden hoeft te zijn met internet.

Slimme assistenten in apps die precies begrijpen wat jij nodig hebt, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje genereren op basis van je eetgewoonten.

Meer privacy, want jouw gegevens blijven lokaal en veilig.

Geen extra kosten voor het gebruik van slimme functies, in tegenstelling tot sommige AI-diensten waarvoor je maandelijks betaalt.

Daarnaast zal Apple zelf deze technologie ook inzetten om Siri nóg slimmer te maken en om functies als de Schrijfhulp en automatische meldingen verder te verbeteren. Dit zal het dagelijks gebruik van je iPhone, iPad en Mac intuïtiever maken.

Wanneer kun je Foundation Models gebruiken?

Apple heeft aangekondigd dat ontwikkelaars vanaf nu met de Foundation Models aan de slag kunnen in iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe, via het Apple Developer Program. Voor ‘normale’ gebruikers volgt binnenkort een openbare bèta via het Apple Beta Software Program. Naar verwachting zullen de eerste apps met deze nieuwe technologie al binnen enkele maanden beschikbaar zijn voor het grote publiek, en Apple zelf zal waarschijnlijk later dit jaar ook updates uitbrengen waarin deze slimme modellen geïntegreerd zijn.

Daarnaast heeft Apple laten weten dat Apple Intelligence vóór eind dit jaar ook officieel beschikbaar is in Nederland. Kortom: al deze functies en modellen kun je waarschijnlijk al dit najaar op een geschikte iPhone, iPad of Mac met de meest recente software gebruiken.

Apple’s slimme zet in de AI-strijd

Apple’s aanpak met Foundation Models is slim, doordacht en speelt perfect in op de behoeftes van zowel gebruikers als ontwikkelaars. Waar concurrenten vooral focussen op krachtige maar privacygevoelige cloud-gebaseerde AI, zet Apple volledig in op snelle, efficiënte en privacyvriendelijke AI die direct op je toestel werkt. Dit zorgt voor meer gemak, betere prestaties en veel meer vertrouwen in hoe je gegevens gebruikt worden.

De verwachting is dan ook dat Apple hiermee een grote slag gaat slaan in de AI-strijd. Apps worden slimmer, sneller én veiliger, en Apple Intelligence krijgt hierdoor een flinke voorsprong. Dit maakt de Foundation Models misschien wel Apple’s grootste troef in het gevecht om de slimste AI-ervaring op jouw smartphone en computer.