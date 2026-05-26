Persoonlijke Siri in Apple Intelligence: vragen naar informatie uit Berichten

Apple warmt op voor grote AI-onthulling op WWDC met nieuwe website

Nieuws Geruchten iOS en iPadOS
Met WWDC 2026 in aantocht stapelen de aanwijzingen zich op dat AI een hoofdrol krijgt. Een onlangs geregistreerd domein wijst erop dat Apple zich achter de schermen voorbereidt op een groot AI-offensief.
Sasha Koevoets -

Apple heeft onlangs een nieuw subdomein geregistreerd: genai.apple.com, meldt een redacteur van MacRumors. Wie de site nu bezoekt, ziet nog niets, maar de naam verraadt al dat het om generatieve AI draait. Dat past naadloos bij de verwachtingen dat Apple tijdens WWDC 2026 uitgebreid inzet op slimme AI‑functies in iOS, macOS en de rest van het ecosysteem.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

Apple Intelligence in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27

Genai.apple.com staat nu nog niet live, maar de naam laat weinig aan de verbeelding over. Hieruit kan je afleiden dat deze website draait om generatieve AI, vergelijkbaar met chatbots als ChatGPT en Claude. Tegelijk bestaat er al een losse Apple Intelligence‑pagina op Apple’s site, wat erop wijst dat genai.apple.com waarschijnlijk een centrale hub wordt voor alle nieuwe AI-functies.

Met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 zet Apple een grote stap met Apple Intelligence. Een van de speerpunten is de slimmere versie van Siri, met on-screen awareness (begrip van wat er op het scherm gebeurt) en een aparte Siri‑app waarin je echt heen‑en‑weer kunt praten, vergelijkbaar met andere moderne AI-assistenten.

Ook op het gebied van toegankelijkheid komt er meer: denk aan automatische ondertiteling voor video’s die je met je iPhone opneemt en Voice Control dat beter overweg kan met natuurlijke taal, zodat je opdrachten als “tik de gids met beste restaurants” in Kaarten of “open de paarse map” in Bestanden kunt geven. Deze toegankelijkheidsfuncties zijn de eerste officiele iOS 27-functies – eerder door Apple al aangekondigd.

Bekijk ook
Apple toegankelijkheid

Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone

Traditiegetrouw heeft Apple vandaag al wat nieuwe functies voor komend najaar aangekondigd, die in iOS 27 toegevoegd worden. Het gaat om een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties, maar ze komen voor iedereen van pas.

Daarnaast komt Apple Intelligence terug in allerlei apps en functies. In Opdrachten wordt het maken van automatiseringen eenvoudiger, Safari kan tabgroepen automatisch een logische naam geven en Visual Intelligence kan bijvoorbeeld voedingslabels scannen of gegevens van een visitekaartje direct aan Contacten toevoegen. In de Wallet‑app verschijnt bovendien een optie “Create a Pass”, waarmee je sneller nieuwe passen aanmaakt. Daardoor komt Apple Intelligence op veel meer plekken in het systeem aanwezig dan voorheen.

Bekijk ook
Craig Federighi met Apple Intelligence

Overzicht: deze Apple Intelligence-functies verwachten we in iOS 27

Het is de verwachting dat Apple in iOS 27 nieuwe functies toevoegt die gebruikmaken van Apple Intelligence. Lees in dit overzicht welke functies we verwachten in deze en andere grote software-updates van 2026.

WWDC 2026: AI als centraal thema

Al met al lijkt Apple eindelijk klaar om AI een prominentere plek in zijn ecosysteem te geven. WWDC 2026 moet duidelijk maken of het bedrijf daarmee ook de concurrentie met AI-platformen als ChatGPT en Gemini echt wil aangaan. Het nog lege genai.apple.com‑domein lijkt daarbij de logische plek te worden waar Apple zijn nieuwe AI‑strategie bundelt en uitlegt, van slimme Siri‑functies tot handige dagelijkse automatiseringen. Het kan zo zijn dat Apple nog nieuwe hardware gaat aankondigen, wat je eventueel zou kunnen verwachten hebben we voor je samengevat.

Bekijk ook
WWDC 2026 logo

Krijgen we nog nieuwe hardware tijdens de WWDC 2026? Dit verwachten we

De WWDC is traditioneel een softwarefeestje, maar af en toe komen er ook nog nieuwe producten. Wat zijn de kansen op nieuwe hardware tijdens de WWDC van 2026?

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

'iOS 27 maakt Shortcuts-app veel makkelijker dankzij AI': zo kun jij dit nu al gebruiken
Apple laat nu alvast een glimp zien van de nieuwe Siri in iOS 27
Gerucht: 'iOS 27 krijgt slimmere spellingscontrole dankzij AI'
Apple verklapt stiekem eerste designwijziging in iOS 27: dit kleine verschil zien alleen de kenners
Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone

Apple Intelligence en AI van Apple

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.

Apple Intelligence op Apple-apparaten
Dit is Apple Intelligence Apple Intelligence in het Nederlands Apple Intelligence activeren Schrijfhulp: zo helpt Apple Intelligence je met schrijven Image Playground en Image Wand: zelf afbeeldingen maken Visuele Intelligence: dingen opzoeken via de camera Genmoji: zelf emoji maken ChatGPT koppelen aan Siri met Apple Intelligence Samenvattingen van meldingen krijgen Meldingen met prioriteit krijgen dankzij Apple Intelligenc

Ook interessant

Siri met Apple Music

Apple laat nu alvast een glimp zien van de nieuwe Siri in iOS 27

Nieuws
Apple Intelligence Writing Tools

Gerucht: ‘iOS 27 krijgt slimmere spellingscontrole dankzij AI’

Nieuws
iOS 27 design: vernieuwd lampje voor microfoon

Apple verklapt stiekem eerste designwijziging in iOS 27: dit kleine verschil zien alleen de kenners

Nieuws 3 reacties
Apple toegankelijkheid

Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone

Nieuws
Wallpapers voor It's Glowtime iPhone 16-event door @BasicAppleGuy

‘In iOS 27 maak je je eigen wallpapers met AI dankzij deze nieuwe functie’

Nieuws
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Apple onthult volledige WWDC 2026-schema en uitnodiging: dit is wanneer de iOS 27-keynote begint

Nieuws 2 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar