Apple warmt op voor grote AI-onthulling op WWDC met nieuwe website
Apple heeft onlangs een nieuw subdomein geregistreerd: genai.apple.com, meldt een redacteur van MacRumors. Wie de site nu bezoekt, ziet nog niets, maar de naam verraadt al dat het om generatieve AI draait. Dat past naadloos bij de verwachtingen dat Apple tijdens WWDC 2026 uitgebreid inzet op slimme AI‑functies in iOS, macOS en de rest van het ecosysteem.
Apple Intelligence in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27
Genai.apple.com staat nu nog niet live, maar de naam laat weinig aan de verbeelding over. Hieruit kan je afleiden dat deze website draait om generatieve AI, vergelijkbaar met chatbots als ChatGPT en Claude. Tegelijk bestaat er al een losse Apple Intelligence‑pagina op Apple’s site, wat erop wijst dat genai.apple.com waarschijnlijk een centrale hub wordt voor alle nieuwe AI-functies.
Met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 zet Apple een grote stap met Apple Intelligence. Een van de speerpunten is de slimmere versie van Siri, met on-screen awareness (begrip van wat er op het scherm gebeurt) en een aparte Siri‑app waarin je echt heen‑en‑weer kunt praten, vergelijkbaar met andere moderne AI-assistenten.
Ook op het gebied van toegankelijkheid komt er meer: denk aan automatische ondertiteling voor video’s die je met je iPhone opneemt en Voice Control dat beter overweg kan met natuurlijke taal, zodat je opdrachten als “tik de gids met beste restaurants” in Kaarten of “open de paarse map” in Bestanden kunt geven. Deze toegankelijkheidsfuncties zijn de eerste officiele iOS 27-functies – eerder door Apple al aangekondigd.
Daarnaast komt Apple Intelligence terug in allerlei apps en functies. In Opdrachten wordt het maken van automatiseringen eenvoudiger, Safari kan tabgroepen automatisch een logische naam geven en Visual Intelligence kan bijvoorbeeld voedingslabels scannen of gegevens van een visitekaartje direct aan Contacten toevoegen. In de Wallet‑app verschijnt bovendien een optie “Create a Pass”, waarmee je sneller nieuwe passen aanmaakt. Daardoor komt Apple Intelligence op veel meer plekken in het systeem aanwezig dan voorheen.
WWDC 2026: AI als centraal thema
Al met al lijkt Apple eindelijk klaar om AI een prominentere plek in zijn ecosysteem te geven. WWDC 2026 moet duidelijk maken of het bedrijf daarmee ook de concurrentie met AI-platformen als ChatGPT en Gemini echt wil aangaan. Het nog lege genai.apple.com‑domein lijkt daarbij de logische plek te worden waar Apple zijn nieuwe AI‑strategie bundelt en uitlegt, van slimme Siri‑functies tot handige dagelijkse automatiseringen. Het kan zo zijn dat Apple nog nieuwe hardware gaat aankondigen, wat je eventueel zou kunnen verwachten hebben we voor je samengevat.
Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.