Met WWDC 2026 in aantocht stapelen de aanwijzingen zich op dat AI een hoofdrol krijgt. Een onlangs geregistreerd domein wijst erop dat Apple zich achter de schermen voorbereidt op een groot AI-offensief.

Apple heeft onlangs een nieuw subdomein geregistreerd: genai.apple.com, meldt een redacteur van MacRumors. Wie de site nu bezoekt, ziet nog niets, maar de naam verraadt al dat het om generatieve AI draait. Dat past naadloos bij de verwachtingen dat Apple tijdens WWDC 2026 uitgebreid inzet op slimme AI‑functies in iOS, macOS en de rest van het ecosysteem.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Apple Intelligence in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27

Genai.apple.com staat nu nog niet live, maar de naam laat weinig aan de verbeelding over. Hieruit kan je afleiden dat deze website draait om generatieve AI, vergelijkbaar met chatbots als ChatGPT en Claude. Tegelijk bestaat er al een losse Apple Intelligence‑pagina op Apple’s site, wat erop wijst dat genai.apple.com waarschijnlijk een centrale hub wordt voor alle nieuwe AI-functies.

Met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 zet Apple een grote stap met Apple Intelligence. Een van de speerpunten is de slimmere versie van Siri, met on-screen awareness (begrip van wat er op het scherm gebeurt) en een aparte Siri‑app waarin je echt heen‑en‑weer kunt praten, vergelijkbaar met andere moderne AI-assistenten.

Ook op het gebied van toegankelijkheid komt er meer: denk aan automatische ondertiteling voor video’s die je met je iPhone opneemt en Voice Control dat beter overweg kan met natuurlijke taal, zodat je opdrachten als “tik de gids met beste restaurants” in Kaarten of “open de paarse map” in Bestanden kunt geven. Deze toegankelijkheidsfuncties zijn de eerste officiele iOS 27-functies – eerder door Apple al aangekondigd.

Daarnaast komt Apple Intelligence terug in allerlei apps en functies. In Opdrachten wordt het maken van automatiseringen eenvoudiger, Safari kan tabgroepen automatisch een logische naam geven en Visual Intelligence kan bijvoorbeeld voedingslabels scannen of gegevens van een visitekaartje direct aan Contacten toevoegen. In de Wallet‑app verschijnt bovendien een optie “Create a Pass”, waarmee je sneller nieuwe passen aanmaakt. Daardoor komt Apple Intelligence op veel meer plekken in het systeem aanwezig dan voorheen.

Bekijk ook Overzicht: deze Apple Intelligence-functies verwachten we in iOS 27 Het is de verwachting dat Apple in iOS 27 nieuwe functies toevoegt die gebruikmaken van Apple Intelligence. Lees in dit overzicht welke functies we verwachten in deze en andere grote software-updates van 2026.

WWDC 2026: AI als centraal thema

Al met al lijkt Apple eindelijk klaar om AI een prominentere plek in zijn ecosysteem te geven. WWDC 2026 moet duidelijk maken of het bedrijf daarmee ook de concurrentie met AI-platformen als ChatGPT en Gemini echt wil aangaan. Het nog lege genai.apple.com‑domein lijkt daarbij de logische plek te worden waar Apple zijn nieuwe AI‑strategie bundelt en uitlegt, van slimme Siri‑functies tot handige dagelijkse automatiseringen. Het kan zo zijn dat Apple nog nieuwe hardware gaat aankondigen, wat je eventueel zou kunnen verwachten hebben we voor je samengevat.