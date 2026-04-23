Apple-event MacBook Pro John Ternus

Nieuwe Apple-CEO onthult geheim plan voor het bedrijf – dit weten we al

Volgens de toekomstige CEO van Apple, John Ternus, is het bedrijf bijna zover om ‘de wereld weer compleet te veranderen’. Ook ziet hij ‘onbeperkte potentie’ in AI, zo blijkt uit zijn niet openbaar gedeelde roadmap. Dit weten we nog meer.
Sven Lamers -

John Ternus heeft de medewerkers van Apple al een beetje ingelicht over zijn plannen voor de toekomst, zo meld Bloomberg. ‘Ik ga je vertellen: we staan op het punt om de wereld weer compleet te veranderen’, aldus de toekomstige CEO John Ternus in een in interne meeting. Ternus is op dit moment nog de hardware-baas van Apple, maar gaat vanaf september Tim Cook als CEO vervangen.

AI biedt heel veel potentie

Voor nieuwe Apple-producten is er een ‘ongelofelijke roadmap’, zo belooft Ternus. Daarnaast denkt hij dat artificiële Intelligentie nog veel gaat betekenen voor de toekomst van Apple: ‘AI gaat voor nagenoeg onbeperkte potentie zorgen’, aldus de hardware-expert. Dit gaat voor Apple-producten ‘volledig nieuwe kansen’ mogelijk maken. Concrete details voor het gebruik van AI werden echter niet genoemd.

Apple is ondertussen bezig om zijn teams op te leiden voor meer gebruik van AI-gereedschappen en -workflows. Onlangs werd bijvoorbeeld bekend dat het hele Siri-team naar een ‘AI-bootcamp’ gaat. Voor de digitale assistent heeft Apple twee jaar terug grote nieuwe AI-functies gepresenteerd, maar deze zijn nog steeds niet officieel gelanceerd. Onder de motorkap moet het bedrijf zelfs teruggrijpen op diensten van concurrerende bedrijven. Taalmodellen van Google Gemini vormen voortaan de basis. Wat dat gaat concreet gaat betekenen voor Siri en Apple Intelligence, dat horen we vermoedelijk tijdens de WWDC 2026-keynote op 8 juni 2026.

John Ternus en Tim Cook
John Ternus en Tim Cook

Hardware-divisie krijgt nieuwe structuur

Het topmanagement van Apple zit al maanden in een grote herstructurering – deels vanwege de leeftijd van sommige leidinggevenden, deels vanwege de verwachte wisseling van CEO. Er staan dus nog meer veranderingen op stapel. De feitelijk op één na machtigste manager achter Ternus wordt in de toekomst Apple’s huidige chipbaas Johny Srouji: hij neemt als ‘Chief Hardware Officer’ de leiding over de hele hardware-divisie, waaronder onder meer iPhones, Macs en iPads. Daar komt echter nog de chipontwikkeling en onderzoek rondom platformarchitecturen en projectmanagement bij

Andere managers zoals Mike Rockwell, die momenteel werkt aan de langverwachte vernieuwing van Siri, denken volgens informatie van Bloomberg ‘na over hun toekomst’. In welingelichte kringen wordt gezegd dat het een van de grootste uitdagingen van Ternus is om goede leidinggevenden binnen het concern te houden.

Maak kennis met John Ternus: de nieuwe CEO van Apple

John Ternus is de nieuwe CEO van Apple. We zagen hem de afgelopen jaren regelmatig bij de aankondiging van nieuwe Apple-producten. Nu het officieel is, is het hoog tijd om kennis te maken met de opvolger van Tim Cook!

En Tim Cook dan?

Tim Cook zei tegen de medewerkers dat hij ‘gezond’ is en ‘nog voor lange tijd bij Apple wil blijven’. Vanaf september wordt Tim Cook ‘Executive Chairman’ bij Apple en wil vanuit die positie in contact komen met politici van over de hele wereld. Dat houdt ongetwijfeld ook de Amerikaanse president Donald Trump in, die onlangs nog liet weten dat Tim Cook hem belt ‘to kiss his ass’. Cook gaat ook Ternus in zijn nieuwe rol als CEO ondersteunen.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar