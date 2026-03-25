‘Siri krijgt eigen app in iOS 27: zo gaat de volledig nieuwe interface eruit zien’

Apple is van plan om Siri een eigen app te geven. Daarmee komen er heel veel nieuwe functies beschikbaar, maar Siri wordt ook veel meer onderdeel van de andere standaardapps én krijgt een nieuwe look.

Het wordt een belangrijk jaar voor Siri. Ergens dit jaar komt de langverwachte nieuwe persoonlijkere Siri als onderdeel van Apple Intelligence eindelijk beschikbaar, maar Apple heeft meer grootse plannen. Eerder werd al duidelijk dat Siri een chatbot wordt in iOS 27, maar nu hebben we nog veel meer interessante informatie over alle veranderingen die er komen. Misschien wel de belangrijkste: Siri krijgt een eigen app, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

‘Siri wordt aparte app en dit kun je ermee’

De nieuwe Siri-app zal een centrale rol spelen in de nieuwe functies voor de assistent, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ChatGPT-app. Apple zag het eerst niet zitten om Siri een eigen app te geven, omdat het breed geintegreerd is in het besturingssysteem en altijd op te roepen is via de zijknop of een Hé Siri-commando. Maar nu test Apple toch een aparte Siri-app, mede door de populariteit van de ChatGPT-app en andere soortgelijke apps. De app zou beschikbaar komen voor iPhone, iPad en Mac, als onderdeel van iOS 27.

In de app zie je een overzicht van de vorige interacties en gesprekken die je met Siri hebt. Momenteel is er voor Siri helemaal geen manier om eerdere verzoeken of vragen terug te kijken, vooral omdat het zo gemaakt is dat je een commando geeft en Siri dit uitvoert. Maar aangezien Siri meer de chatbotkant op gaat, is er een grotere noodzaak om gesprekken langer te bewaren. De gesprekken worden getoond in een lijst of in een raster met afgeronde rechthoeken, zo zegt een bron, voorzien van tekstpreviews. Je zou je favoriete chats kunnen vastpinnen en en oudere gesprekken kunnen opslaan. Er komt ook een zoekfunctie om ze te doorzoeken. Met een grote plusknop start je een nieuw gesprek met Siri, zo zegt de bron.

De interface van de gesprekken zou eruit zien als de threads in Apple’s eigen Berichten-app. Je zou op ieder moment kunnen wisselen tussen de tekst- en spraakmodus en je hebt ook de mogelijkheid om bijlagen te versturen. Zo kan Siri bijvoorbeeld een foto of document analyseren. Het lijkt daarbij dus heel erg op bijvoorbeeld ChatGPT, waarin dit soort functies standaard zijn. Siri geeft ook suggesties voor nieuwe gesprekken op basis van wat je eerder besproken had en de interface past zich aan aan de donkere of lichte modus. Maar dat is met alle apps van Apple het geval, dus wij hadden niet anders verwacht.

‘Siri ook op andere manieren te gebruiken’

Maar ondanks de komst van een nieuwe Siri-app, zou Apple de huidige manier willen behouden. Dat betekent dat je de assistsent nog steeds met een druk op de zijknop kan activeren of handsfree met een Hé Siri-commando. Wel wordt de interface hiervoor aangepast, ondanks dat de huidige interface op iPhones met Apple Intelligence nog relatief nieuw is. De in regenboogkleuren gloeiende rand die je nu hebt, zou vervangen worden door iets nieuws. Apple overweegt Siri namelijk onderdeel te laten worden van het Dynamic Island.

Na het activeren verschijnt hier een melding om met Siri te zoeken of iets te vragen. Zodra de resultaten er zijn, wordt het paneel uitgebreid met daarin het hele gesprek. Vervolgens kan je hier ook verder praten in een chatachtige interface.

‘Nieuwe Siri-knop en toetsenbordfunctie’

Verder is Apple volgens de bron van plan om een “Ask Siri”-knop toe te voegen aan veel van haar standaardapps. Daarmee kan je op ieder moment Siri inzetten om taken binnen de app gedaan te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van die ene e-mail. Op dit moment moet je daar de zoekfunctie voor gebruiken, waarna je zelf nog door alle resultaten moet bladeren. Met de nieuwe versie zou Siri dat werk voor je kunnen doen, zodat je sneller het juiste resultaat krijgt.

Boven het toetsenbord zou ook een nieuwe “Write with Siri”-knop toegevoegd worden, waarmee je functies als Schrijfhulp kan gebruiken. Het lijkt erop dat dit niet per se een nieuwe functie is, maar meer een nieuwe manier om de bestaande Schrijfhulp meer onder de aandacht te brengen.

Tot slot werkt Apple aan het vervangen van Spotlight, de huidige ingebouwde zoekfunctie van je iPhone. Met Spotlight zoek je niet alleen op het web, maar ook binnen je eigen toestel naar apps, instellingen, inhoud van e-mails en berichten en nog veel meer. De nieuwe zoekfunctie met Siri zou door veel meer soorten inhoud kunnen zoeken, onder andere met de nieuwe functie genaamd Personal Context. Deze functie werd al tijdens de WWDC 2024 aangekondigd. Het stelt Siri in staat om door apps te zoeken en verbanden te leggen, zodat je bijvoorbeeld kan zoeken naar de inhoud van een e-mail waar je het in een iMessage-bericht met iemand over gehad hebt.

Al deze vernieuwingen voor Siri zouden tijdens de WWDC 2026 aangekondigd kunnen worden, als onderdeel van iOS 27 en de andere gelijknamige updates. Of Apple voor die tijd nog in aanvullende iOS 26-updates nieuwe Siri-toevoegingen gepland heeft, blijft op dit moment nog de vraag.