Apple kondigt Apple Business aan: alles-in-één platform voor bedrijven

Apple biedt met Apple Business een alles-in-één dienst aan die allezakelijke tools samenbrengen in één overzichtelijke omgeving.
Sasha Koevoets -

Apple heeft Apple Business aangekondigd: een nieuw alles-in-één-platform waarmee bedrijven hun Apple-apparaten, zakelijke accounts en merkpresentatie op een plek kunnen beheren. Het platform combineert ingebouwde Mobile Device Management (MDM) met email, agenda’s en adreslijsten op eigen domeinen, plus nieuwe tools om klanten te bereiken via Apple Kaarten, Mail, Wallet en Siri.

Wat is Apple Business?

Apple Business is een nieuw, gratis platform waarmee je álle belangrijke zakelijke onderdelen rondom Apple-producten centraal regelt. Je kunt het zien als de opvolger en samenvoeging van Apple Business Essentials, Apple Business Manager en Apple Business Connect – maar dan overzichtelijk samengebracht in één omgeving.

In Apple Business regel je eenvoudig drie dingen:

  1. Apparaten beheren (MDM): Je beheert alle iPhones, iPads en Macs van je bedrijf vanuit één dashboard. Met Blueprints stel je per functie of team vooraf in welke instellingen, beveiliging en apps standaard op een device moeten staan. Nieuwe medewerkers loggen in en kunnen meteen aan de slag, zonder handmatig gedoe met installatie en configuratie.
  2. Zakelijke communicatie op eigen domein: Apple Business biedt geïntegreerde e‑mail, agenda’s en adreslijsten met je eigen domeinnaam. Daarmee krijg je professionele e‑mailadressen (bijvoorbeeld naam@bedrijf.nl) die direct werken met Mail, Agenda en Contacten. Dankzij gedeelde agenda’s en een centrale adreslijst blijft interne communicatie eenvoudig en strak georganiseerd.
  3. Merk en locaties binnen Apple‑diensten beheren: Via Apple Business bepaal je hoe jouw merk en vestigingen in Apple‑apps worden getoond. Je past je bedrijfskaart in Apple Kaarten aan, voegt foto’s, openingstijden en acties toe, en ziet statistieken over hoe klanten je vinden. Ook kun je je merknaam en logo laten terugkomen in Mail, iCloud Mail, Wallet en bij Tap to Pay op iPhone.
Apple Business

Belangrijkste functies van Apple Business

Apple Business introduceert een breed scala aan functies die bedrijven helpen groeien en efficiënter werken. Dit zijn de belangrijkste onderdelen, die beschikbaar zijn in Nederland en België:

  • Brand and Location Management – beheer je bedrijfsinformatie en zichtbaarheid in Apple Maps en andere Apple-diensten.
  • Branded Mail – verstuur e-mails met je eigen bedrijfsdomein en branding.
  • Built-in device management – centraal beheer van alle Apple-apparaten binnen je organisatie
  • Get Apps – zakelijke apps eenvoudig distribueren naar medewerkers
  • Get Books – boeken en leermateriaal beschikbaar stellen binnen je bedrijf
  • Managed Apple Accounts – speciale Apple-accounts voor medewerkers
  • Tap to Pay on iPhone – iPhone gebruiken als betaalterminal
  • Zero-touch deployment – apparaten automatisch instellen zonder handmatige configuratie

Deze functies maken het platform interessant voor bedrijven zonder eigen IT-afdeling, maar ook voor grotere organisaties die hun beheer willen vereenvoudigen.

Prijs en beschikbaarheid Apple Business

Apple Business wordt vanaf dinsdag 14 april 2026 als gratis dienst beschikbaar gesteld in meer dan 200 landen, waaronder ook Nederland en België. Met de introductie van Apple Business vervallen Apple Business Essentials, Apple Business Manager en Apple Business Connect, die opgaan in dit nieuwe platform.

Laatst bijgewerkt
25 maart 2026 om 17:44
Apple
Apple, Diensten

