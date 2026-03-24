macOS Tahoe 26 Update

Apple brengt macOS Tahoe 26.4 uit – wat is er nieuw?

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft zojuist macOS Tahoe 26.4 uitgebracht. Hierin zitten enkele nieuwe functies en andere verbeteringen. Zo kan je gebruik maken van nieuwe emoji en meer.
Sasha Koevoets -

Traditiegetrouw brengt Apple in het voorjaar de .4‑update voor de software uit en dat geldt dit keer ook voor macOS Tahoe 26. Deze versie bevat zoals gebruikelijk een aantal extra functies en verbeteringen. Dit kun je in de nieuwe update terugvinden.

macOS Tahoe 26.4 beschikbaar

In de update naar macOS Tahoe 26.4 zitten – in tegenstelling tot macOS Tahoe 26.3 – weer meerdere nieuwe functies. Zo krijg je toegang tot 8 nieuwe emoji, waaronder een Bigfoot en een schatkist. In Safari kun je bovendien kiezen voor een nieuwe lay‑out waarbij je actieve tabbladen in de adresbalk worden weergegeven. Verder is het nu mogelijk om rechtstreeks vanuit de mediaspeler snel de stijl van ondertitels aan te passen. Deze en andere vernieuwingen vind je in macOS Tahoe 26.4.

Releasenotes macOS Tahoe 26.4

Deze update biedt acht nieuwe emoji’s en andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: support.apple.com/100100.

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: apple.com/macos/feature-availability.

In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar: support.apple.com/125039.

macOS Tahoe 26.4 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.4 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.

  2. Klik op Algemeen > Software-update.

  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

