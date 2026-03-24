Apple brengt macOS Tahoe 26.4 uit – wat is er nieuw?
Traditiegetrouw brengt Apple in het voorjaar de .4‑update voor de software uit en dat geldt dit keer ook voor macOS Tahoe 26. Deze versie bevat zoals gebruikelijk een aantal extra functies en verbeteringen. Dit kun je in de nieuwe update terugvinden.
In de update naar macOS Tahoe 26.4 zitten – in tegenstelling tot macOS Tahoe 26.3 – weer meerdere nieuwe functies. Zo krijg je toegang tot 8 nieuwe emoji, waaronder een Bigfoot en een schatkist. In Safari kun je bovendien kiezen voor een nieuwe lay‑out waarbij je actieve tabbladen in de adresbalk worden weergegeven. Verder is het nu mogelijk om rechtstreeks vanuit de mediaspeler snel de stijl van ondertitels aan te passen. Deze en andere vernieuwingen vind je in macOS Tahoe 26.4.
Releasenotes macOS Tahoe 26.4
Deze update biedt acht nieuwe emoji’s en andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: support.apple.com/100100.
Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: apple.com/macos/feature-availability.
In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar: support.apple.com/125039.
macOS Tahoe 26.4 downloaden
Je downloadt macOS Tahoe 26.4 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:
- Ga naar Systeeminstellingen.
- Klik op Algemeen > Software-update.
- De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.
Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.
