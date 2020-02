Als het aan Europa ligt, moeten smartphonemakers het makkelijker maken om de accu's te vervangen. Gebruikers kunnen dan zelf de accu vervangen, in plaats van dat je hiervoor een reparatie-aanvraag moet indienen. Wij leggen je uit waarom we dat geen goed idee vinden.

Europa lijkt zich steeds meer te gaan bemoeien met producenten van onder andere smartphones en tablets. Zo wil Europa vanaf juli 2020 een universele smartphonehouder. Europa is al jaren aan het lobbyen om dit voor elkaar te krijgen en onlangs stemde een meerderheid voor dit voorstel. Apple liet al snel weten fel tegen te zijn. Nu lijkt het erop dat de EU ook plannen heeft om fabrikanten als Apple en Samsung te verplichten om het vervangen van je batterij makkelijker te maken.

‘Europa wil verwisselbare accu verplichten’

Het Financieel Dagblad stuitte deze week op een voorstel van de Europese Commissie. Daarin staat dat fabrikanten het makkelijker moeten maken om de accu te vervangen. Het plan is nog een concept, maar heeft als doel dat consumenten hun apparaten langer gebruiken. Europa wil met het plan recycling, hergebruik en duurzame productie stimuleren.

Of het daadwerkelijk zover komt dat de accu van iedere smartphone die in Europa verkocht wordt makkelijk te vervangen moet zijn, valt nog te bezien. Het gaat nog om een concept en fabrikanten zijn waarschijnlijk fel tegen. Bij de iPhone is het nooit mogelijk geweest om zelf in een paar handelingen de accu te vervangen en Samsung is hier jaren geleden al mee gestopt. Wij hebben meerdere redenen waarom het dan ook geen slim idee is.

#1 Compromissen in design

Om bijvoorbeeld een iPhone accu makkelijk te vervangen, moet Apple terug naar de tekentafel. Het ontwerp zou volledig op de schop moeten, met bijvoorbeeld een simpel batterijklepje. Zo’n klepje moet niet al te kwetsbaar zijn, dus een glazen achterkant kun je dan wel vergeten. Bovendien levert dit vermoedelijk ook een veel dikker toestel op, omdat onderdelen lang niet meer zo nauw bij elkaar geplaatst kunnen worden. De batterij moet immers makkelijk toegankelijk zijn en dat is met het huidige innerlijke design van iPhones nagenoeg onmogelijk.

#2 Mogelijk geen draadloos opladen meer

Alle hedendaagse smartphones ondersteunen tegenwoordig draadloos opladen. In de iPhone zit een spoel die dit mogelijk maakt, die weer verbonden is met de accu. Als de accu eenvoudig vervangbaar moet zijn, geeft dat een behoorlijke uitdaging voor het draadloos opladen. Je wil als fabrikant niet dat gebruikers moeten gaan pielen met kabeltjes en andere verbindingen, waardoor draadloos opladen dus mogelijk in het geding komt.

#3 Gevaar met onveilige accu’s ligt op de loer

Apple neemt in iOS regelmatig maatregelen om ervoor te zorgen dat gebruikers officiële en veilige accu’s gebruiken. Sommige maatregelen van Apple gaan daarin wel wat ver, bijvoorbeeld de melding als er een onofficiële accu gebruikt wordt. Maar als iedereen een accu moet kunnen vervangen, ontstaat er een enorme markt van onofficiële onderdelen die op elke hoek van de straat te koop zijn. De kans dat mensen een voordelige en mogelijk onveilige accu aanschaffen wordt daardoor groter.

#4 Staat innovatie in de weg

Een argument van Apple tegen de universele smartphonelader is dat het innovatie in de weg zou staan. Dat geldt ook voor dit nieuwe voorstel. Er gaan bijvoorbeeld al een tijd geruchten dat Apple een iPhone zonder Lightning-aansluiting wil. Je zou het toestel dan alleen maar draadloos op kunnen laden. Apple lost dan ook het probleem van de iPhone-specifieke lader op, want de iPhone werkt met iedere draadloze Qi-lader. Maar met een simpel klepje achterop om de accu te vervangen, is een iPhone zonder oplaadpoort waarschijnlijk helemaal niet haalbaar, omdat dit technisch een stuk ingewikkelder is.

#5 Minder waterbestendigheid

Zo’n klepje achterop zorgt er waarschijnlijk ook voor dat iPhones minder of niet meer waterbestendig zijn. Het voordeel van waterbestendigheid is dat je toestel niet meteen stuk is als je er een glas drinken overheen gooit of als hij per ongeluk in het zwembad valt. Even afdrogen en je iPhone kan weer gebruikt worden, dus je hoeft dan niet meteen je toestel te laten repareren, onderdelen te laten vervangen of zelfs een heel nieuw toestel te kopen. Innovaties als waterbestendigheid zorgen er juist voor dat toestellen langer mee gaan.

Beter: accu’s vervangen goedkoper maken

Maar wat kunnen fabrikanten dan wel doen om de levensduur te verlengen? Wat ons betreft zou het beter zijn als het vervangen van accu’s goedkoper wordt. Zo kost het nu €55 of €75 om een iPhone batterij te vervangen. In 2018 maakte Apple het al een jaar lang mogelijk om voor een paar tientjes je accu te vervangen, iets waar veel mensen gretig gebruik van gemaakt hebben. Sindsdien is de prijs wel al iets gezakt, maar een extra stapje omlaag kan net die extra push geven waardoor mensen langer met hun toestel doen.

Bekijk ook iPhone-batterij vervangen: dit zijn de opties als de accu slechter wordt Moet je de iPhone batterij vervangen, omdat de accu steeds slechter presteert? In deze tip lees je alles over de iPhone batterij vervangen door Apple, reparatiebedrijven en zelf de reparatie uitvoeren. Ook vertellen we hoe je de conditie van de iPhone-batterij controleert.

Onlangs kon je op iCulture al lezen wat we met onze oude telefoons doen. Daarin opperden experts dat Apple het repareren van toestellen goedkoper en makkelijker moet maken. Lees meer over dit iCulture-onderzoek over oude telefoons.